Бег тренирует дыхание и мышцы, но не всегда работает: кому он принесёт вред вместо пользы

Бег часто называют универсальным видом физической активности: он естественен для человека, доступен без специального оборудования и заметно улучшает выносливость. Но на самом деле такая нагрузка подходит далеко не всем и может быть противопоказана при определённых состояниях.
Умеренные пробежки укрепляют сердце, лёгкие и сосуды, снижают риск преждевременной смерти и помогают поддерживать нормальный вес. Бег задействует крупные мышечные группы, тренирует дыхательную систему и повышает общую выносливость. Есть данные, что регулярные занятия даже облегчают боль у людей с остеоартритом и поддерживают здоровье позвоночника и суставов.
При всей пользе существуют и ограничения. Пробежки не рекомендуют при травмах и хронических заболеваниях в стадии обострения, при серьёзных проблемах с сердечно-сосудистой системой, а также людям с ожирением — из-за высокой ударной нагрузки на суставы. Новичкам с малоподвижным образом жизни тоже не стоит сразу переходить на длительный бег: телу необходимо время, чтобы адаптироваться к нагрузкам.
Наилучший эффект получают физически активные люди без серьёзных ограничений по здоровью. Для них пробежки становятся не только способом укрепить организм, но и средством профилактики многих заболеваний.
Тем, кому бег не подходит или просто не нравится, есть множество альтернатив:
ходьба — доступна каждому и рекомендована при избыточном весе, проблемах с сердцем и суставами. Постепенно можно увеличивать темп и переходить к бегу;
кардиотренажёры — велотренажёр, эллиптический или гребной. Они нагружают мышцы и развивают выносливость, но щадят суставы;
плавание — мягкая нагрузка для всего тела, часто используется в реабилитации. Подходит даже при болях в суставах;
танцы — сочетание кардионагрузки и удовольствия: движения под музыку укрепляют мышцы и улучшают настроение;
командные игры — футбол, волейбол, баскетбол или хоккей развивают координацию и делают тренировку увлекательной, но требуют осторожности при заболеваниях сердца и суставов.
Бег — эффективный и доступный способ поддерживать здоровье, но он не является универсальным. При противопоказаниях и ограничениях его можно заменить другими формами активности, которые дадут схожий эффект и при этом будут безопасны.
Уточнения
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
