Бег тренирует дыхание и мышцы, но не всегда работает: кому он принесёт вред вместо пользы

Бег часто называют универсальным видом физической активности: он естественен для человека, доступен без специального оборудования и заметно улучшает выносливость. Но на самом деле такая нагрузка подходит далеко не всем и может быть противопоказана при определённых состояниях.

Легкая пробежка
Почему бег полезен

Умеренные пробежки укрепляют сердце, лёгкие и сосуды, снижают риск преждевременной смерти и помогают поддерживать нормальный вес. Бег задействует крупные мышечные группы, тренирует дыхательную систему и повышает общую выносливость. Есть данные, что регулярные занятия даже облегчают боль у людей с остеоартритом и поддерживают здоровье позвоночника и суставов.

Когда бег противопоказан

При всей пользе существуют и ограничения. Пробежки не рекомендуют при травмах и хронических заболеваниях в стадии обострения, при серьёзных проблемах с сердечно-сосудистой системой, а также людям с ожирением — из-за высокой ударной нагрузки на суставы. Новичкам с малоподвижным образом жизни тоже не стоит сразу переходить на длительный бег: телу необходимо время, чтобы адаптироваться к нагрузкам.

Кому подойдёт бег

Наилучший эффект получают физически активные люди без серьёзных ограничений по здоровью. Для них пробежки становятся не только способом укрепить организм, но и средством профилактики многих заболеваний.

Чем заменить бег

Тем, кому бег не подходит или просто не нравится, есть множество альтернатив:

  • ходьба — доступна каждому и рекомендована при избыточном весе, проблемах с сердцем и суставами. Постепенно можно увеличивать темп и переходить к бегу;

  • кардиотренажёры — велотренажёр, эллиптический или гребной. Они нагружают мышцы и развивают выносливость, но щадят суставы;

  • плавание — мягкая нагрузка для всего тела, часто используется в реабилитации. Подходит даже при болях в суставах;

  • танцы — сочетание кардионагрузки и удовольствия: движения под музыку укрепляют мышцы и улучшают настроение;

  • командные игры — футбол, волейбол, баскетбол или хоккей развивают координацию и делают тренировку увлекательной, но требуют осторожности при заболеваниях сердца и суставов.

Вывод

Бег — эффективный и доступный способ поддерживать здоровье, но он не является универсальным. При противопоказаниях и ограничениях его можно заменить другими формами активности, которые дадут схожий эффект и при этом будут безопасны.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
