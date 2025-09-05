Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку

Чтобы прокачать мышцы пресса, эксперты советуют выполнять этот вид планки.
Это не просто упражнение для укрепления мышц кора, но и поза, которая задействует несколько групп мышц и при правильном выполнении может принести пользу. Вот все подробности.
Стоит включать в комплекс упражнений боковую планку для живота — эффективное упражнение при лечении трохантерита и пубалгии. Специалисты объясняют, что выполнение этого упражнения направлено на ту сторону, которая опирается на пол, что позволяет оценить баланс или дисбаланс между приводящими мышцами бедра и мышцами, наклоняющими туловище вбок.
Чтобы адаптировать упражнение к уровню подготовки каждого человека, выполнять его на начальном этапе нужно с опорой на колени и предплечья, а затем переходить к более сложному варианту, используя в качестве опоры стопы и руки.
Чтобы выполнить это упражнение:
Боковая планка — полезный инструмент для оценки активации глубоких и боковых мышц живота, поскольку подъём туловища позволяет наблюдать, остаётся ли таз в ровном положении или имеет тенденцию к смещению назад, что указывает на участие квадратной мышцы поясницы без достаточного участия мышц живота.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
