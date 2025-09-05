Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:12
Спорт

Если вы хотите упругие ягодицы, бёдра и живот, которым позавидуют все в купальнике и обтягивающей футболке, есть решение. Эту мечту можно воплотить в реальность всего одним упражнением.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

Оно эффективно укрепляет, растягивает и сгибает мышцы, поэтому его оценят как женщины, так и мужчины. Более того, оно очень полезно не только для подтянутой фигуры, но и для здоровья. Оно растягивает ахилловы сухожилия и бёдра, а также улучшает дыхание.

Просто выполняйте это упражнение технически правильно, и результаты вас удивят за относительно короткое время. Вы задействуете три важные мышцы. Помимо ягодичных мышц и внутренней поверхности бедра, есть ещё и квадрицепс.

Вам вообще не нужно никакого дорогостоящего или специального оборудования, вы можете выполнять это упражнение, используя только собственный вес.

Чудо-вид приседаний

Отличное упражнение для формирования нижней половины тела — это разновидность приседаний, известная, прежде всего, поклонникам этой спортивной дисциплины, которая в Японии известна уже 1000 лет и даже является национальным видом спорта.

Однако этот вариант отличается от классического тем, что ноги в нём расставлены широко, как у борцов. Благодаря этому вы укрепляете глубокую стабилизационную систему позвоночника, тем самым тренируя устойчивость.

Если в вашем тренировочном арсенале ещё нет приседаний сумо, скорее исправляйте это. Так называемые приседания сумо, также известные как глубокие приседания, практикуются в йоге благодаря их положительному влиянию на здоровье и являются популярным упражнением.

Учитесь у детей

Как на самом деле выполняются глубокие приседания? Это движение у нас в крови. Даже самые маленькие дети могут сгибать колени так, чтобы бёдра касались задней поверхности икр, а пятки касались пола. Этот базовый шаблон движения часто используется детьми до четырёх лет, так как они обычно играют в него. Они перестают приседать только в школе, когда игра в этой позе сменяется долгим сидением за партой. В то же время, глубокий присед очень естественен, так как азиаты любят есть в таком положении несколько раз в день.

Как делать упражнение?

Начинайте с глубоких приседаний достаточно медленно, чтобы не переутомиться. Не стесняйтесь подкладывать пятки под стопы или поддерживать позвоночник руками.

Выполняйте это упражнение регулярно, если у вас нет проблем с коленями или варикозного расширения вен. В таком случае обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Если приседания сумо не вызывают у вас никаких проблем, попробуйте чаще использовать их в своей повседневной жизни, например, играя с детьми, наклоняясь за различными предметами или даже во время просмотра телевизора.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
