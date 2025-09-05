Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один контейнер решает проблему пыли под кроватью — и вещи остаются свежими
Кишечник будет работать как часы: вот что произойдет, если регулярно есть всего 1 грушу
Ужинали вместе: Собчак рассказала, как Джорджо Армани относился к женщинам
Посадите сейчас — ахнете весной: секретный ритуал осени, который превратит вашу клумбу в арт-объект
Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту

Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола

1:36
Спорт

Футболист Джед Спенс надеется вдохновить будущие поколения, если станет первым мусульманином, представляющим взрослую сборную Англии.

Стадион
Фото: flickr.com by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион

Защитник "Тоттенхэма", проведший шесть матчей за сборную Англии до 21 года, впервые включён в основной состав на отборочные матчи чемпионата мира против Андорры и Сербии.

Карьера до вызова в сборную

Это знаменует собой поворотный момент в судьбе бывшего игрока "Мидлсбро", который трижды отдавался в аренду "Тоттенхэму" — в "Ренн", "Лидс" и "Дженоа", — прежде чем закрепиться в основном составе в прошлом сезоне.

Возможный исторический момент

Хотя Футбольная ассоциация не ведёт учёт вероисповедания игроков, предполагается, что Спенс может стать первым мусульманином, сыграющим за сборную Англии.

Вера и вдохновение

"Это благословение — просто невероятно. У меня просто нет слов. Я много молюсь и благодарю Бога. В самые трудные моменты моей жизни, самые тёмные моменты я всегда верил, что Бог всегда был рядом. Моя вера очень важна для меня", — сказал 25-летний футболист.

Нет давления, только мотивация

Спенс говорит, что не чувствует дополнительного груза на своих плечах из-за своей религии, но надеется, что его история поможет другим.

"Я не чувствую давления из-за каких-то вещей. Я просто играю в футбол с улыбкой на лице, счастлив, а остальное приложится. Если я смог, то и вы сможете. Не только дети-мусульмане, любой ребёнок любой веры. Задумайтесь над чем-нибудь, и вы сможете", — добавил он.

Уточнения

Диоп Техути Джед-Хотеп Спенс (англ. Diop Tehuti Djed-Hotep Spence; родился 9 августа 2000, Лондон) — английский футболист, правый защитник клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве
Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме
Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.