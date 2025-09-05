Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола

Футболист Джед Спенс надеется вдохновить будущие поколения, если станет первым мусульманином, представляющим взрослую сборную Англии.

Фото: flickr.com by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион

Защитник "Тоттенхэма", проведший шесть матчей за сборную Англии до 21 года, впервые включён в основной состав на отборочные матчи чемпионата мира против Андорры и Сербии.

Карьера до вызова в сборную

Это знаменует собой поворотный момент в судьбе бывшего игрока "Мидлсбро", который трижды отдавался в аренду "Тоттенхэму" — в "Ренн", "Лидс" и "Дженоа", — прежде чем закрепиться в основном составе в прошлом сезоне.

Возможный исторический момент

Хотя Футбольная ассоциация не ведёт учёт вероисповедания игроков, предполагается, что Спенс может стать первым мусульманином, сыграющим за сборную Англии.

Вера и вдохновение

"Это благословение — просто невероятно. У меня просто нет слов. Я много молюсь и благодарю Бога. В самые трудные моменты моей жизни, самые тёмные моменты я всегда верил, что Бог всегда был рядом. Моя вера очень важна для меня", — сказал 25-летний футболист.

Нет давления, только мотивация

Спенс говорит, что не чувствует дополнительного груза на своих плечах из-за своей религии, но надеется, что его история поможет другим.

"Я не чувствую давления из-за каких-то вещей. Я просто играю в футбол с улыбкой на лице, счастлив, а остальное приложится. Если я смог, то и вы сможете. Не только дети-мусульмане, любой ребёнок любой веры. Задумайтесь над чем-нибудь, и вы сможете", — добавил он.

Уточнения

Диоп Техути Джед-Хотеп Спенс (англ. Diop Tehuti Djed-Hotep Spence; родился 9 августа 2000, Лондон) — английский футболист, правый защитник клуба «Тоттенхэм Хотспур».

