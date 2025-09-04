Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане

Спортивный журналист Уалихан Косанбай из Казахстана рассказал, как распределяют призовые в сборной Узбекистана по боксу.
"У наших боксёров обеспечение на должном уровне. В Узбекистане, если ты стал чемпионом IBA и платят 100 тысяч, то боксер получает только 30 тысяч долларов, остальное забирают главный тренер и федерация", — сообщил журналист.
Он отметил, что в Казахстане ситуация иная. Там боксеры имеют больше свободы.
Кстати, год назад олимпийским чемпионам Узбекистана дали по 200 тысяч долларов, серебряным призёрам — 100 тысяч долларов, а бронзовым — 50 тысяч долларов.
Уточнения
