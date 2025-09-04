Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане

Спорт

Спортивный журналист Уалихан Косанбай из Казахстана рассказал, как распределяют призовые в сборной Узбекистана по боксу.

"У наших боксёров обеспечение на должном уровне. В Узбекистане, если ты стал чемпионом IBA и платят 100 тысяч, то боксер получает только 30 тысяч долларов, остальное забирают главный тренер и федерация", — сообщил журналист.

Он отметил, что в Казахстане ситуация иная. Там боксеры имеют больше свободы.

Кстати, год назад олимпийским чемпионам Узбекистана дали по 200 тысяч долларов, серебряным призёрам — 100 тысяч долларов, а бронзовым — 50 тысяч долларов.

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
