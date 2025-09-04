Ямаль разозлил всех перед матчем с Болгарией — его слова вызвали бурю

Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль дал интервью перед началом отборочного матча чемпионата мира против Болгарии на стадионе "Васил Левски".

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

Многие уловили гнев в его заявлении о том, что за пределами поля о нём говорят больше, чем он показывает на поле.

"В последнее время люди чаще говорят о том, что я делаю вне поля, чем о том, что я делаю на нём. Если бы я играл за ФК "Матаро", мой день рождения не имел бы такого резонанса. Но мне всё равно, что они говорят", — заявил молодой футболист.

Он добавил, что понял, что всё, что происходит в моей жизни, будет обсуждаться, и зачастую это будут выдумки.

"Мне всё равно, в конце концов, я сказал это в день продления контракта — к лучшему или к худшему, я слушаю только своих близких друзей, которые действительно разбираются в ситуации и которые мне важны. Это мне на руку и очень помогает, потому что вы никогда не услышите, что Ламин грустит или радуется из-за чужих слов. Я следую своему пути, я продолжаю следовать своему образу мышления, который, думаю, привёл меня к успеху", — заключил Ламин Ямаль.

Ранее все обсуждали то, как громко он отметил 18-летие.

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.

