Ямаль разозлил всех перед матчем с Болгарией — его слова вызвали бурю

Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль дал интервью перед началом отборочного матча чемпионата мира против Болгарии на стадионе "Васил Левски".
Многие уловили гнев в его заявлении о том, что за пределами поля о нём говорят больше, чем он показывает на поле.
"В последнее время люди чаще говорят о том, что я делаю вне поля, чем о том, что я делаю на нём. Если бы я играл за ФК "Матаро", мой день рождения не имел бы такого резонанса. Но мне всё равно, что они говорят", — заявил молодой футболист.
Он добавил, что понял, что всё, что происходит в моей жизни, будет обсуждаться, и зачастую это будут выдумки.
"Мне всё равно, в конце концов, я сказал это в день продления контракта — к лучшему или к худшему, я слушаю только своих близких друзей, которые действительно разбираются в ситуации и которые мне важны. Это мне на руку и очень помогает, потому что вы никогда не услышите, что Ламин грустит или радуется из-за чужих слов. Я следую своему пути, я продолжаю следовать своему образу мышления, который, думаю, привёл меня к успеху", — заключил Ламин Ямаль.
Ранее все обсуждали то, как громко он отметил 18-летие.
Уточнения
Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.
