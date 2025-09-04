Анчелотти признал: Неймар не вызван в сборную — это техническое решение

1:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Споры об истинной причине отсутствия Неймара в составе сборной Бразилии вновь стали темой пресс-конференции тренера Карло Анчелотти.

Фото: flickr.com by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Неймар

После того, как звезда "Сантоса" заявил, что его исключили из состава по техническим причинам, а не из-за опухоли бедра, итальянский тренер откровенно рассказал об истинных причинах, по которым он не включил в состав 10-го номера "Сантоса".

Карлетто объяснил, что на самом деле Неймар не был вызван по техническим причинам, и рассказал, за сколькими игроками он следит в ожидании ЧМ.

"Нормально, это правда. Это техническое решение, основанное на многих факторах. Что делает игрок, что он уже сделал и какие у него есть проблемы. Весь комитет считает физические критерии очень и очень важными. Я также говорил в другом интервью, что никто не может обсуждать Неймара на техническом уровне", — начал он.

Тренер добавил, что будет проанализировано его физическое состояние, но не только его, а всех игроков.

"У этой команды очень высокая конкуренция. Около 70 игроков могут быть на чемпионате мира", — добавил Анчелотти.

Как ESPN сообщал ещё в августе, выход Неймара на поле за "Сантос" не гарантирует его немедленного возвращения в сборную.

Согласно отчёту, для членов тренерского штаба звезда является важной частью планирования чемпионата мира 2026 года, но он ещё не достиг желаемого уровня для возвращения в команду.

Уточнения

Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.

