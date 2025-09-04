Анчелотти признал: Неймар не вызван в сборную — это техническое решение

Споры об истинной причине отсутствия Неймара в составе сборной Бразилии вновь стали темой пресс-конференции тренера Карло Анчелотти.
После того, как звезда "Сантоса" заявил, что его исключили из состава по техническим причинам, а не из-за опухоли бедра, итальянский тренер откровенно рассказал об истинных причинах, по которым он не включил в состав 10-го номера "Сантоса".
Карлетто объяснил, что на самом деле Неймар не был вызван по техническим причинам, и рассказал, за сколькими игроками он следит в ожидании ЧМ.
"Нормально, это правда. Это техническое решение, основанное на многих факторах. Что делает игрок, что он уже сделал и какие у него есть проблемы. Весь комитет считает физические критерии очень и очень важными. Я также говорил в другом интервью, что никто не может обсуждать Неймара на техническом уровне", — начал он.
Тренер добавил, что будет проанализировано его физическое состояние, но не только его, а всех игроков.
"У этой команды очень высокая конкуренция. Около 70 игроков могут быть на чемпионате мира", — добавил Анчелотти.
Как ESPN сообщал ещё в августе, выход Неймара на поле за "Сантос" не гарантирует его немедленного возвращения в сборную.
Согласно отчёту, для членов тренерского штаба звезда является важной частью планирования чемпионата мира 2026 года, но он ещё не достиг желаемого уровня для возвращения в команду.
Уточнения
Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.
