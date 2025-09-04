Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Фитнес-направления отличаются не только динамикой, но и эффектом, который оказывают на организм. Одни помогают развивать выносливость и силу, другие — расслабляют и снимают стресс. Чтобы подобрать подходящий вариант, важно учитывать свои цели и состояние здоровья.

Дуэт кардио и силовой
Дуэт кардио и силовой

МФР, или миофасциальный релиз

Этот комплекс упражнений основан на технике самомассажа с использованием роллов и мячей. Он помогает расслабить мышцы после нагрузок, улучшает подвижность суставов и снижает уровень стресса. Такие занятия подходят для восстановления, но противопоказаны людям с варикозным расширением вен, онкологией и открытыми ранами. Выполнять их можно как дома, так и на групповых тренировках.

Степ-аэробика

Занятие под динамичную музыку с использованием платформы. Оно тренирует сердечно-сосудистую систему, укрепляет суставы и развивает выносливость. Движения напоминают танцевальные связки, поэтому степ-аэробика особенно нравится тем, кто любит ритмичные направления. При наличии платформы тренироваться можно не только в фитнес-студии, но и дома.

Сайкл

Интенсивные занятия на стационарных велосипедах под энергичную музыку. Они укрепляют мышцы ног, нагружают корпус и руки, помогают справляться со стрессом и улучшают настроение. Нагрузка регулируется, поэтому тренировки доступны разным уровням подготовки. Сайкл часто выбирают те, кто хочет добавить к своим кардиотренировкам разнообразия.

Джампинг

Формат, основанный на прыжках на батуте или в специальных ботинках. Тренировка сочетает весёлую атмосферу и серьёзную нагрузку: задействуются основные мышечные группы, развиваются координация и чувство баланса. Однако для таких занятий требуется специальное оборудование, которое есть не во всех клубах.

HIIT, или высокоинтенсивная интервальная тренировка

Короткие, но насыщенные тренировки с чередованием высокой и низкой нагрузки. Они развивают силу, скорость, координацию и выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Подходят людям с опытом занятий не менее полугода, так как упражнения выполняются в быстром темпе и требуют хорошей техники. HIIT можно практиковать как в зале, так и дома или на улице.

Батут (от фр. batoude, итал. battuta — "удар") — устройство для прыжков, представляющее собой прочную плетёную сетку, натянутую на металлическую раму при помощи резиновых или металлических пружин.

