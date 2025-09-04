Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика
Охотница на змей: что заставляет кобру менять меню и делать ставку на ядовитых собратьев
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Эти ошибки сотрудников АЗС превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина

Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока

2:56
Спорт

Международная Владивостокская регата в четвёртый раз проходит в столице Приморья и входит в официальную спортивную программу Восточного экономического форума. Главный трофей соревнований в этом году — весло сборной России по академической гребле с личным автографом Президента РФ Владимира Путина.

Гребная регата Владивосток
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гребная регата Владивосток

Трофей и традиция

Весло с подписью главы государства вручат победителю командного зачёта. Приз подготовлен Российским экспортным центром в рамках продвижения бренда "Сделано в России", сообщает vostokmedia.com. Традиция дарить лопасть с автографом высокопоставленного политика появилась несколько лет назад. В 2024 году аналогичный трофей с подписью Юрия Трутнева достался сборной России, которая завоевала 12 медалей.

"Регата проходит в четвёртый раз и стала не просто спортивным событием ВЭФ, но и хорошей традицией, визитной карточкой форума", — сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Поддержка и символика

Президент Федерации гребного спорта России подчеркнул важность уникального приза для участников соревнований.

"Главный приз с подписью президента станет мощнейшей мотивацией для спортсменов", — отметил Алексей Свирин.

Свою позицию обозначила и генеральный директор Российского экспортного центра, подчеркнув связь спорта и национального бренда.

"Спорт придаёт силу бренду "Сделано в России" и помогает нашим производителям выходить на новые рынки", — заявила генеральный директор Вероника Никишина.

Участники и программа

В регате 2025 года принимают участие около 200 спортсменов из 10 стран: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Китая, Ирана, Пакистана, Армении, Афганистана и России.

Соревнования проходят на двух площадках: в кампусе ДВФУ на острове Русский и на водном стадионе ТОФ в центре Владивостока.
Программа включает три дня:

  • 4 сентября — рекорд России по беспрерывной гребле на тренажёрах (50 км);

  • 5 сентября — вечернее шоу с гонками по гребле-индор, концертами, модными показами и выступлением дуэта NEMIGA;

  • 6 сентября — заезды по прибрежной гребле в акватории Амурского залива и церемония награждения.

Для зрителей предусмотрены мастер-классы, флешмобы и спортивный городок.

Итог

Международная Владивостокская регата стала не только спортивным событием, но и инструментом продвижения региона и национального бренда. Особенный трофей с автографом президента подчёркивает престиж соревнований и их значение для спортивного сообщества.

Уточнения

Рега́та (нем. Regatta, от rîgа — "ряд"), гонка судов или шлюпок ранее — гонка шлюпок, гребных судов взапуски, позднее — крупное, обычно традиционное соревнование по парусному или гребному спорту, состоящее из серии гонок для судов разных классов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Новости спорта
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Фары теряют свет, а дорога — безопасность: где искать настоящую причину
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.