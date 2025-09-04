Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока

Международная Владивостокская регата в четвёртый раз проходит в столице Приморья и входит в официальную спортивную программу Восточного экономического форума. Главный трофей соревнований в этом году — весло сборной России по академической гребле с личным автографом Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гребная регата Владивосток

Трофей и традиция

Весло с подписью главы государства вручат победителю командного зачёта. Приз подготовлен Российским экспортным центром в рамках продвижения бренда "Сделано в России", сообщает vostokmedia.com. Традиция дарить лопасть с автографом высокопоставленного политика появилась несколько лет назад. В 2024 году аналогичный трофей с подписью Юрия Трутнева достался сборной России, которая завоевала 12 медалей.

"Регата проходит в четвёртый раз и стала не просто спортивным событием ВЭФ, но и хорошей традицией, визитной карточкой форума", — сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Поддержка и символика

Президент Федерации гребного спорта России подчеркнул важность уникального приза для участников соревнований.

"Главный приз с подписью президента станет мощнейшей мотивацией для спортсменов", — отметил Алексей Свирин.

Свою позицию обозначила и генеральный директор Российского экспортного центра, подчеркнув связь спорта и национального бренда.

"Спорт придаёт силу бренду "Сделано в России" и помогает нашим производителям выходить на новые рынки", — заявила генеральный директор Вероника Никишина.

Участники и программа

В регате 2025 года принимают участие около 200 спортсменов из 10 стран: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Китая, Ирана, Пакистана, Армении, Афганистана и России.

Соревнования проходят на двух площадках: в кампусе ДВФУ на острове Русский и на водном стадионе ТОФ в центре Владивостока.

Программа включает три дня:

4 сентября — рекорд России по беспрерывной гребле на тренажёрах (50 км);

5 сентября — вечернее шоу с гонками по гребле-индор, концертами, модными показами и выступлением дуэта NEMIGA;

6 сентября — заезды по прибрежной гребле в акватории Амурского залива и церемония награждения.

Для зрителей предусмотрены мастер-классы, флешмобы и спортивный городок.

Итог

Международная Владивостокская регата стала не только спортивным событием, но и инструментом продвижения региона и национального бренда. Особенный трофей с автографом президента подчёркивает престиж соревнований и их значение для спортивного сообщества.