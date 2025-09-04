Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика
Охотница на змей: что заставляет кобру менять меню и делать ставку на ядовитых собратьев
Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Эти ошибки сотрудников АЗС превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог

Лимонная вода обещает похудение: что на самом деле скрывается за мифом

2:14
Спорт

Вода с лимоном — один из самых популярных детокс-напитков, который часто рекомендуют для снижения веса. Но помогает ли он действительно худеть, и в чём его польза?

Тренировки не по плану
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки не по плану

Почему воду с лимоном считают средством для похудения

Среди блогеров и поклонников здорового образа жизни этот напиток ассоциируется с чисткой организма и ускорением метаболизма. Считается, что кислота лимона расщепляет жир и помогает быстрее тратить калории. Однако таких свойств у цитрусовых нет: исследований, подтверждающих жиросжигающий эффект лимонной воды, не существует.

Главный фактор снижения веса — дефицит калорий: организм должен расходовать больше энергии, чем получает с пищей. Ни лимон, ни другие продукты с "отрицательной калорийностью" (сельдерей, имбирь, ананас) не способны сами по себе запускать похудение.

Реальная польза лимонной воды

Хотя прямой связи с жиросжиганием нет, напиток всё же полезен.

  • Он низкокалорийный: в стакане воды с соком одного лимона — около 10 ккал. Это удачная альтернатива газировке или соку, в которых может быть до 300 ккал.

  • Содержит витамин С и антиоксиданты, поддерживающие иммунитет.

  • У некоторых людей лимонный сок снижает уровень сахара в крови после еды, что полезно при эндокринных нарушениях.

  • Вода в целом помогает контролировать вес: нормальный питьевой режим снижает отёки и улучшает самочувствие.

Нужно ли пить именно воду с лимоном

Если вкус чистой воды вам кажется пресным, добавление лимона может сделать питьё приятнее. Это поможет легче поддерживать водный баланс. Но преимуществ перед обычной водой у напитка нет.

Стоит учитывать и нюанс: кислота может повышать чувствительность зубов, поэтому лучше пить лимонную воду через трубочку.

Лимонная вода не является средством для похудения. Она может быть полезной, но лишь как замена сладким напиткам и как способ сделать воду вкуснее. Похудение же зависит от дефицита калорий и общего образа жизни.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Фары теряют свет, а дорога — безопасность: где искать настоящую причину
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.