Лимонная вода обещает похудение: что на самом деле скрывается за мифом

Вода с лимоном — один из самых популярных детокс-напитков, который часто рекомендуют для снижения веса. Но помогает ли он действительно худеть, и в чём его польза?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренировки не по плану

Почему воду с лимоном считают средством для похудения

Среди блогеров и поклонников здорового образа жизни этот напиток ассоциируется с чисткой организма и ускорением метаболизма. Считается, что кислота лимона расщепляет жир и помогает быстрее тратить калории. Однако таких свойств у цитрусовых нет: исследований, подтверждающих жиросжигающий эффект лимонной воды, не существует.

Главный фактор снижения веса — дефицит калорий: организм должен расходовать больше энергии, чем получает с пищей. Ни лимон, ни другие продукты с "отрицательной калорийностью" (сельдерей, имбирь, ананас) не способны сами по себе запускать похудение.

Реальная польза лимонной воды

Хотя прямой связи с жиросжиганием нет, напиток всё же полезен.

Он низкокалорийный: в стакане воды с соком одного лимона — около 10 ккал. Это удачная альтернатива газировке или соку, в которых может быть до 300 ккал.

Содержит витамин С и антиоксиданты, поддерживающие иммунитет.

У некоторых людей лимонный сок снижает уровень сахара в крови после еды, что полезно при эндокринных нарушениях.

Вода в целом помогает контролировать вес: нормальный питьевой режим снижает отёки и улучшает самочувствие.

Нужно ли пить именно воду с лимоном

Если вкус чистой воды вам кажется пресным, добавление лимона может сделать питьё приятнее. Это поможет легче поддерживать водный баланс. Но преимуществ перед обычной водой у напитка нет.

Стоит учитывать и нюанс: кислота может повышать чувствительность зубов, поэтому лучше пить лимонную воду через трубочку.

Лимонная вода не является средством для похудения. Она может быть полезной, но лишь как замена сладким напиткам и как способ сделать воду вкуснее. Похудение же зависит от дефицита калорий и общего образа жизни.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

