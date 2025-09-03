Украинка увлеклась запрещенным веществом и вылетела из UFC

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Украинка Марина Мороз отстранена на один год от боев UFC. В двух её пробах нашли запрещенный препарат — мельдоний.

Набор для сбора допинг-проб
Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didzgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Набор для сбора допинг-проб

Ей не сообщили результат первого теста, но оба случая были признаны единым нарушением. Боец согласилась на полное сотрудничество по делу, поэтому получила один год дисквалификации вместо двух.

Дело в том, что девушке этот препарат выписал врач по медицинским показаниям, но она не уведомила об этом органы и не запросила разрешение на терапевтическое использование.

Кроме того, Мороз не рассказала врачу, что является спортсменкой, проходящей допинг-контроль, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Милдрона́т (mildronate), действующее вещество мельдо́ний (лат. meldonium) — лекарственное средство с недоказанной эффективностью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
