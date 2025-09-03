Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным

Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса

Спорт

Миллионер украл у ребёнка кепку на US Open. Теперь он говорит, что "совершил серьёзную ошибку", скорее всего, поддавшись эмоциям.

Игра в теннис
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра в теннис

Мужчина заверяет, что принес все возможные извинения ограбленному ребёнку и его семье. Тем временем его компания стала объектом оскорблений со всего мира.

Польскому предпринимателю Пётру Щереку пришлось отступить после своих первых оскорбительных высказываний.

После нескольких дней скандала и шквала негативных отзывов, обрушившихся на его компанию, 50-летний генеральный директор Drogbruk публично извинился за поступок, который сделал его всемирно известным: он вырвал из рук ребёнка кепку, которую теннисист Камиль Майхжак вручил ему на Открытом чемпионате США.

"Я не хотел этого делать, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков", — написал Щерек в длинном посте в соцсети.

Предприниматель пояснил, что был "убеждён", что теннисист передал кепку именно ему, а не ребёнку.

"Я хотел бы безоговорочно извиниться перед молодым человеком, его семьёй и всеми болельщиками", — добавил он, уточнив, что вернул кепку юному болельщику в надежде "хотя бы частично возместить причинённый ущерб".

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.