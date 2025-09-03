Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса

Миллионер украл у ребёнка кепку на US Open. Теперь он говорит, что "совершил серьёзную ошибку", скорее всего, поддавшись эмоциям.

Мужчина заверяет, что принес все возможные извинения ограбленному ребёнку и его семье. Тем временем его компания стала объектом оскорблений со всего мира.

Польскому предпринимателю Пётру Щереку пришлось отступить после своих первых оскорбительных высказываний.

После нескольких дней скандала и шквала негативных отзывов, обрушившихся на его компанию, 50-летний генеральный директор Drogbruk публично извинился за поступок, который сделал его всемирно известным: он вырвал из рук ребёнка кепку, которую теннисист Камиль Майхжак вручил ему на Открытом чемпионате США.

"Я не хотел этого делать, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков", — написал Щерек в длинном посте в соцсети.

Предприниматель пояснил, что был "убеждён", что теннисист передал кепку именно ему, а не ребёнку.

"Я хотел бы безоговорочно извиниться перед молодым человеком, его семьёй и всеми болельщиками", — добавил он, уточнив, что вернул кепку юному болельщику в надежде "хотя бы частично возместить причинённый ущерб".

Уточнения

