Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала

2:42
Спорт

Легенда олимпийских игр по прыжкам в воду Грег Луганис покидает США, чтобы начать новую жизнь.

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

65-летний спортсмен, завоевавший четыре золотые и одну серебряную олимпийские медали в период с 1976 по 1988 год, переезжает в Панаму, продав свой дом в Калифорнии и значительную часть своего имущества, о чём он объявил в пятницу в Facebook.

Луганис сказал, что он "решил жертвовать, продавать то, что можно продать, дарить подарки и отдавать тем, кому что-то может понадобиться или будет оценено по достоинству". Он отметил, что "очень доволен" покупателем своего дома.

"Я поблагодарил и благословил дом, чтобы он приносил радость, любовь, мир, счастье и чувство безопасности всем, кто в него входил", — написал Луганис.

Этим летом Луганис также продал три свои олимпийские медали.

"Я выставил на аукцион три свои медали, которые, как мне кажется, были проданы, потому что я пошёл против того, что мне говорили "эксперты", когда я пытался сделать это в первый раз", — написал Луганис. "Я сказал правду: мне нужны были деньги. Хотя многие люди, возможно, построили бизнес и продали его ради прибыли, у меня были медали, за что я благодарен".

Медали Луганиса были проданы на аукционе в июле более чем за 400 000 долларов. Его золотая медаль Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе была продана за 199 301 доллар, а золотая медаль Олимпийских игр 1988 года в Сеуле — за 201 314 долларов.

В Сеуле Луганис стал первым человеком в истории, "который выиграл все соревнования по прыжкам в воду на двух Олимпийских играх подряд", согласно информации на сайте сборной США.

Его серебряная медаль, которую он завоевал в 1976 году в возрасте всего 16 лет, также была продана за 30 250 долларов.

Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент аукционного дома RR, заявил, что эта продажа "много говорит" о наследии Луганиса.

"Когда такая легенда, как Грег, расстаётся со своими медалями, это момент, который выходит далеко за рамки аукциона", — заявил Ливингстон. "Для нас было честью сыграть в этом свою роль".

Покидая США, Луганис сказал, что рад узнать больше о себе.

Уточнения

Гре́гори «Грег» Эфтимиос Луга́нис (англ. Gregory «Greg» Efthimios Louganis, род. 29 января 1960 года в Эль Кахоне, штат Калифорния, США) — американский прыгун в воду, четырёхкратный олимпийский чемпион (единственный в прыжках в воду среди мужчин), пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Панамериканских игр, 47-кратный чемпион США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
