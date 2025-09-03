Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободный агент в бегах: что стоит за исчезновением капитана сборной Мексики Очоа
Золотое сияние из глубин: у берегов Аляски найдено нечто невероятное
Украинка увлеклась запрещенным веществом и вылетела из UFC
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск

Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз

1:11
Спорт

Янн Гбохо отказался от услуг марсельского "Олимпика", чтобы сосредоточиться на новом сезоне в "Тулузе".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

24-летний франко-ивуарийский левый вингер, на которого также претендует "Бешикташ", не повторит судьбу Бенжамена Павара, Найефа Агерда, Эмерсона Палмиери, Артура Вермерена и Мэтта О'Райли, которые присоединились к "Марселю" в последние часы этого летнего трансферного окна благодаря отличной работе Мехди Бенатии.

Хотя Роберто Де Дзерби не сможет тренировать Янна Гбохо, забившего гол в ворота "ПСЖ" в прошлые выходные в Лиге 1, руководство "Марселя" произведёт неизгладимое впечатление в конце трансферного окна, несмотря на то, что Эдон Жегрова, в конечном итоге покинувший "Лилль" ради перехода в "Ювентус", не был подписан, а также на сложную ситуацию с Адриеном Рабьо, который покинул "Марсель", чтобы вернуться в Серию А в "Милан".

С другой стороны, сообщается, что в "Ла Командери" в последний момент завершается ещё один неожиданный трансфер. Вряд ли это порадует Оливье Летанга и Бруно Женезьо из "Лилля".

Уточнения

«Олимпи́к Марсе́ль» или просто «Марсе́ль» (фр. Olympique de Marseille, французское произношение: ​[ɔlɛ̃pik də maʁsɛj]) — французский профессиональный футбольный клуб из города Марсель, выступающий в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.