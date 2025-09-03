Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз

Янн Гбохо отказался от услуг марсельского "Олимпика", чтобы сосредоточиться на новом сезоне в "Тулузе".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

24-летний франко-ивуарийский левый вингер, на которого также претендует "Бешикташ", не повторит судьбу Бенжамена Павара, Найефа Агерда, Эмерсона Палмиери, Артура Вермерена и Мэтта О'Райли, которые присоединились к "Марселю" в последние часы этого летнего трансферного окна благодаря отличной работе Мехди Бенатии.

Хотя Роберто Де Дзерби не сможет тренировать Янна Гбохо, забившего гол в ворота "ПСЖ" в прошлые выходные в Лиге 1, руководство "Марселя" произведёт неизгладимое впечатление в конце трансферного окна, несмотря на то, что Эдон Жегрова, в конечном итоге покинувший "Лилль" ради перехода в "Ювентус", не был подписан, а также на сложную ситуацию с Адриеном Рабьо, который покинул "Марсель", чтобы вернуться в Серию А в "Милан".

С другой стороны, сообщается, что в "Ла Командери" в последний момент завершается ещё один неожиданный трансфер. Вряд ли это порадует Оливье Летанга и Бруно Женезьо из "Лилля".

Уточнения

«Олимпи́к Марсе́ль» или просто «Марсе́ль» (фр. Olympique de Marseille, французское произношение: ​ [ɔlɛ̃pik də maʁsɛj]) — французский профессиональный футбольный клуб из города Марсель, выступающий в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

