76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки

2:20
Спорт

Пропалестинские активисты на Вуэльте стали причиной падения итальянца Петилли.

Велогонка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велогонка

Очередной инцидент с участием пропалестинских активистов на Вуэльте закончился падением велосипедиста.

Спустя пять дней после того, как протестующие попытались остановить команду Israel-Premier Tech, двигавшуюся на полной скорости во время командной гонки с раздельным стартом, они выехали на дорогу за 76 километров до финиша 10-го этапа во вторник, вызвав хаос и падение итальянского гонщика Симоне Петилли, выступающего за команду Intermarché.

Работа групп и активистов, участвующих в кампании "Спорт без геноцида", в последние дни поставила организаторов Вуэльты в затруднительное положение.

Активисты, в основном граждане Испании, многие из которых не иммигранты, также пытаются остановить пелотон на старте этапов. Они организуют свои массовые "рейды" в социальных сетях в преддверии третьего Гранд-тура этого года, а затем радостно заявляют: "На кадрах с камер больше палестинских флагов, чем испанских".

После командной гонки с раздельным стартом в четверг и серьёзного инцидента с нападением демонстрантов на израильскую команду директор гонки Хавьер Гильен также осудил поведение активистов: "Это насилие. Мы подаём жалобу в полицию, мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось".

Однако такое случается.

За 76 километров до финиша 10-го этапа в Ларра-Белагуа дорога была усеяна людьми с палестинскими флагами, некоторые из которых пытались выбежать на трассу, когда проезжал пелотон.

Хотя дежурившие полицейские пытались их успокоить, гонка была прервана.

Сразу после этого 32-летний Симоне Петилли, не имеющий никакого отношения к Израилю, упал на землю.

К счастью, итальянский велогонщик бельгийской команды не получил серьёзных травм и завершил этап.

Но сколько времени пройдёт, прежде чем эта кампания активистов по привлечению внимания к своей персоне приведёт к серьёзной травме велосипедиста? Они сознательно и намеренно играют в очень опасную игру.

Уточнения

Вуэ́льта Испа́нии (исп. Vuelta a España), также Тур Испа́нии, Вуэ́льта, — шоссейная многодневная велогонка, один из трёх гранд-туров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
