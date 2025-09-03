Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бананы часто попадают под сомнение у тех, кто следит за весом. Считается, что они мешают похудеть из-за большого количества углеводов. Но на деле всё не так однозначно: один продукт сам по себе не способен ни помешать, ни ускорить снижение веса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренний перекус перед тренировкой

Почему бананы считают "запрещёнными"

В фитнес-среде укоренилось мнение, что этот фрукт слишком калорийный. Действительно, в 100 граммах банана около 90 ккал, тогда как в яблоке или апельсине — примерно 50. Но эти цифры не делают бананы "врагами" стройности. Для похудения важен общий баланс: если поддерживать дефицит калорий (тратить на 10-15% больше, чем потребляется), вес будет снижаться, независимо от того, есть в рационе бананы или нет.

Чем полезны бананы

Они — не только источник углеводов, но и ценный набор питательных веществ. Один средний плод содержит около 105 ккал и быстро восполняет энергию после тренировки. Кроме того, в составе есть:

калий (около 9% от суточной нормы);

витамин B6 (до 25%);

витамин C (11%);

магний (8%);

медь (10%);

марганец (14%);

пищевые волокна (7-10%).

Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, что играет на руку тем, кто хочет сократить количество перекусов.

Влияние на здоровье

Бананы не вызывают резких скачков сахара, так как имеют средний гликемический индекс — от 42 до 62 в зависимости от спелости. В исследованиях регулярное употребление бананов у людей с диабетом второго типа улучшало показатели сахара и липидов в крови.

Можно ли есть на ночь

Время приёма пищи не влияет на процесс похудения. Главное — поддерживать дефицит калорий. Поэтому бананы допустимы и утром, и вечером.

Бананы не мешают снижению веса и могут быть частью здорового рациона. Это удобный и полезный перекус, который насыщает энергией, восполняет дефицит витаминов и минералов и помогает держать аппетит под контролем.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

