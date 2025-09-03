Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете

Бананы часто попадают под сомнение у тех, кто следит за весом. Считается, что они мешают похудеть из-за большого количества углеводов. Но на деле всё не так однозначно: один продукт сам по себе не способен ни помешать, ни ускорить снижение веса.
В фитнес-среде укоренилось мнение, что этот фрукт слишком калорийный. Действительно, в 100 граммах банана около 90 ккал, тогда как в яблоке или апельсине — примерно 50. Но эти цифры не делают бананы "врагами" стройности. Для похудения важен общий баланс: если поддерживать дефицит калорий (тратить на 10-15% больше, чем потребляется), вес будет снижаться, независимо от того, есть в рационе бананы или нет.
Они — не только источник углеводов, но и ценный набор питательных веществ. Один средний плод содержит около 105 ккал и быстро восполняет энергию после тренировки. Кроме того, в составе есть:
калий (около 9% от суточной нормы);
витамин B6 (до 25%);
витамин C (11%);
магний (8%);
медь (10%);
марганец (14%);
пищевые волокна (7-10%).
Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, что играет на руку тем, кто хочет сократить количество перекусов.
Бананы не вызывают резких скачков сахара, так как имеют средний гликемический индекс — от 42 до 62 в зависимости от спелости. В исследованиях регулярное употребление бананов у людей с диабетом второго типа улучшало показатели сахара и липидов в крови.
Время приёма пищи не влияет на процесс похудения. Главное — поддерживать дефицит калорий. Поэтому бананы допустимы и утром, и вечером.
Бананы не мешают снижению веса и могут быть частью здорового рациона. Это удобный и полезный перекус, который насыщает энергией, восполняет дефицит витаминов и минералов и помогает держать аппетит под контролем.
Уточнения
