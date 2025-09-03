Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны светской жизни: как на самом деле относятся к Виктории Боне в российском шоу-бизнесе
Гигант A23a тает на глазах: трагический финал короля морей неминуем
Lada Vesta впервые получила шестиступку иностранного производства — заявлен впечатляющий ресурс
Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов
От безликой комнаты к уютному гнёздышку: 7 советов по преображению гостиной
Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки
Наемники в панике бегут: тайна массовых потерь и уничтожений ВСУ на фронте раскрыта
Шок от рукопожатия: Китайский парад раскрывает скрытые альянсы и угрозы
Падение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падение

Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете

2:17
Спорт

Бананы часто попадают под сомнение у тех, кто следит за весом. Считается, что они мешают похудеть из-за большого количества углеводов. Но на деле всё не так однозначно: один продукт сам по себе не способен ни помешать, ни ускорить снижение веса.

Утренний перекус перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренний перекус перед тренировкой

Почему бананы считают "запрещёнными"

В фитнес-среде укоренилось мнение, что этот фрукт слишком калорийный. Действительно, в 100 граммах банана около 90 ккал, тогда как в яблоке или апельсине — примерно 50. Но эти цифры не делают бананы "врагами" стройности. Для похудения важен общий баланс: если поддерживать дефицит калорий (тратить на 10-15% больше, чем потребляется), вес будет снижаться, независимо от того, есть в рационе бананы или нет.

Чем полезны бананы

Они — не только источник углеводов, но и ценный набор питательных веществ. Один средний плод содержит около 105 ккал и быстро восполняет энергию после тренировки. Кроме того, в составе есть:

  • калий (около 9% от суточной нормы);

  • витамин B6 (до 25%);

  • витамин C (11%);

  • магний (8%);

  • медь (10%);

  • марганец (14%);

  • пищевые волокна (7-10%).

Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, что играет на руку тем, кто хочет сократить количество перекусов.

Влияние на здоровье

Бананы не вызывают резких скачков сахара, так как имеют средний гликемический индекс — от 42 до 62 в зависимости от спелости. В исследованиях регулярное употребление бананов у людей с диабетом второго типа улучшало показатели сахара и липидов в крови.

Можно ли есть на ночь

Время приёма пищи не влияет на процесс похудения. Главное — поддерживать дефицит калорий. Поэтому бананы допустимы и утром, и вечером.

Бананы не мешают снижению веса и могут быть частью здорового рациона. Это удобный и полезный перекус, который насыщает энергией, восполняет дефицит витаминов и минералов и помогает держать аппетит под контролем.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера
Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.