Домашний спорт становится увлекательным и результативным — какие мелочи позволяют добиться этого

Домашние тренировки часто кажутся скучными и ограниченными: отжимания, приседания, немного упражнений на пресс — и на этом всё. Но даже без громоздких тренажёров занятия можно сделать разнообразными и эффективными. Для этого стоит обзавестись простым инвентарём, который не занимает много места и стоит относительно недорого.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Предметы для спорта

Балансборд

Эта доска на валике развивает координацию, чувство равновесия и делает привычные упражнения сложнее. Сначала достаточно просто стоять и учиться держать баланс, постепенно усложняя задачу: выполнять приседания или поднимать гантели, не теряя устойчивости. Балансборд активно используют сноубордисты и скейтеры, но и для домашнего фитнеса он подходит отлично.

Фитнес-резинки

Эластичные ленты разной плотности помогают прорабатывать все группы мышц. С их помощью базовые упражнения становятся сложнее и эффективнее, при этом нагрузка контролируемая и безопасная. Ленты хорошо подходят для растяжки, силовых и даже реабилитационных тренировок. В отличие от железных гантелей, они менее травмоопасны и дают плавное сопротивление.

Утяжелители для рук и ног

Мешочки с грузом, которые крепятся на запястьях или щиколотках, усложняют самые простые движения. Даже лишний килограмм на ноге делает подъём корпуса или махи заметно тяжелее. Для рук обычно используют утяжелители по 1 кг, для ног — по 2-3 кг. Есть модели с регулируемым весом, где можно добавлять или убирать металлические цилиндры.

Степ-платформа

Инструмент для домашних кардиотренировок. Похожа на широкую ступеньку, на которую можно шагать, запрыгивать или использовать в комплексе упражнений. Степ-платформа помогает компенсировать дефицит аэробных нагрузок, если нет возможности бегать или кататься на велосипеде.

Эспандер с мячом

Изначально создан для бойцов, он помогает развивать реакцию и вносит динамику в тренировки. К повязке на голову прикрепляется мяч на резинке: его нужно отбивать руками и уворачиваться от обратных ударов. Такой тренажёр не сделает из новичка мастера боевых искусств, но добавит кардионагрузку и разнообразит процесс.

Итог

Даже небольшой набор аксессуаров способен превратить домашние тренировки в полноценные и увлекательные занятия. Балансборд, фитнес-резинки, утяжелители, степ-платформа и эспандер с мячом — всё это недорогое и компактное оборудование, которое помогает держать тело в форме и не скучать.