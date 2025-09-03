Хачанову нужна перезагрузка: Петрова делает ставку на восстановление спортсмена

Знаменитая российская теннисистка Надежда Петрова, призер Олимпиады-2012 и экс-третья ракетка мира, прокомментировала выступление Карена Хачанова на US Open и его перспективы в текущем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карен Хачанов

По мнению Петровой, несмотря на неудачный матч против Камила Майхшака на US Open, сезон у Хачанова складывается успешно.

"У Карена действительно была хорошая сетка. Я думала, что он далеко пройдет, дальше всех россиян. К сожалению, бывают такие неприятные матчи", — отметила теннисистка.

Петрова подчеркнула важность психологического восстановления после поражения, отметив, что у Хачанова хороший сезон, он снова вошёл в десятку. Она посоветовала спортсмену забыть это поражение и как следует подготовиться к окончанию сезона.

В прошлом году Хачанов отлично показал себя в этом периоде, считает Петрова. Теперь россиянин, по её мнению, должен будет подтверждать много очков, чтобы сохранить достигнутые позиции, пишет Газета.Ru.

Напомним, что Хачанов, несмотря на возвращение в топ-10 мирового рейтинга, неожиданно завершил выступление на US Open уже во втором раунде, уступив польскому теннисисту Камилу Майхшаку в пяти сетах. Это поражение стало одним из самых неожиданных в турнире, учитывая разницу в рейтинге между спортсменами.

По мнению экспертов, сейчас для Хачанова ключевой задачей становится сохранение психологической стабильности и эффективная подготовка к заключительным турнирам сезона, где ему предстоит защищать значительное количество рейтинговых очков.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

