Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободный агент в бегах: что стоит за исчезновением капитана сборной Мексики Очоа
Золотое сияние из глубин: у берегов Аляски найдено нечто невероятное
Украинка увлеклась запрещенным веществом и вылетела из UFC
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки

Хачанову нужна перезагрузка: Петрова делает ставку на восстановление спортсмена

Спорт

Знаменитая российская теннисистка Надежда Петрова, призер Олимпиады-2012 и экс-третья ракетка мира, прокомментировала выступление Карена Хачанова на US Open и его перспективы в текущем сезоне.

Карен Хачанов
Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карен Хачанов

По мнению Петровой, несмотря на неудачный матч против Камила Майхшака на US Open, сезон у Хачанова складывается успешно.

"У Карена действительно была хорошая сетка. Я думала, что он далеко пройдет, дальше всех россиян. К сожалению, бывают такие неприятные матчи", — отметила теннисистка.

Петрова подчеркнула важность психологического восстановления после поражения, отметив, что у Хачанова хороший сезон, он снова вошёл в десятку. Она посоветовала спортсмену забыть это поражение и как следует подготовиться к окончанию сезона.

В прошлом году Хачанов отлично показал себя в этом периоде, считает Петрова. Теперь россиянин, по её мнению, должен будет подтверждать много очков, чтобы сохранить достигнутые позиции, пишет Газета.Ru.

Напомним, что Хачанов, несмотря на возвращение в топ-10 мирового рейтинга, неожиданно завершил выступление на US Open уже во втором раунде, уступив польскому теннисисту Камилу Майхшаку в пяти сетах. Это поражение стало одним из самых неожиданных в турнире, учитывая разницу в рейтинге между спортсменами.

По мнению экспертов, сейчас для Хачанова ключевой задачей становится сохранение психологической стабильности и эффективная подготовка к заключительным турнирам сезона, где ему предстоит защищать значительное количество рейтинговых очков.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.