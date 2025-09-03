Эти тренировки в бассейне укрепляют мышцы и снижают стресс, но у них есть неожиданные нюансы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Аквааэробика — это фитнес-тренировки в бассейне, которые сочетают пользу физических упражнений и расслабляющее воздействие воды. Они подходят для людей любого возраста и уровня подготовки, а часто ещё и входят в абонемент фитнес-клуба при наличии бассейна.

Тренировка по плаванию
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка по плаванию

Основные виды аквааэробики

Занятия различаются по направленности и глубине бассейна.

По целям аквааэробика бывает оздоровительной, спортивной и специальной для беременных. Первая помогает поддерживать здоровье и восстановиться после нагрузок, вторая развивает силу и выносливость, а третья направлена на укрепление мышц тазового дна и подготовку организма к родам.

По глубине тренировок выделяют занятия на малой воде, где упражнения выполняются с опорой на дно, и на глубокой воде, где используют специальные пояса и оборудование для поддержания плавучести.

Среди популярных направлений выделяются акванудлс (с использованием гибких палок-нудлов), акватабата (интервальные высокоинтенсивные тренировки), аквадэнс (с хореографическими связками), аква ABS (упражнения для мышц живота) и аквамикс (комплексная программа для всех групп мышц).

Польза занятий в воде

Аквааэробика развивает координацию и чувство баланса, так как в водной среде контролировать движения сложнее. Она улучшает работу дыхательной системы, задействуя мышцы сильнее, чем на суше. Тренировки в воде помогают расслабиться, нормализуют эмоциональное состояние и снижают уровень стресса. Важный плюс — минимальный риск травм: вода смягчает нагрузку на суставы, а падения и удары исключены.

Минусы направления

Несмотря на преимущества, у аквааэробики есть ограничения. Некоторым некомфортно заниматься из-за брызг и запаха хлора в бассейне. Для тренировок требуется бассейн, инструктор, музыка и оборудование, поэтому заниматься самостоятельно не получится. Кроме того, интенсивность упражнений не так высока, как в зале с отягощениями, поэтому нарастить значительную мышечную массу не удастся.

Уточнения

Пла́вательный бассе́йн — гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и прочие.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
