Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии
Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной
Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой
Осень меняет дом быстрее, чем календарь: тепло и уют приходят вместе с текстилем
Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы
Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу
Какие Lada выгоднее всего покупать в 2025-м: анализ цен на вторичке
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду

Забудьте про жим лёжа: настоящий рост груди дают другие упражнения

3:05
Спорт

При работе над мышцами груди многие ограничиваются привычными упражнениями: жимом штанги узким хватом, жимом гантелей на наклонной скамье или так называемым шестигранным жимом. Эти движения действительно популярны, но, как отмечают специалисты, они не всегда дают максимальный результат. Грамотный выбор упражнений напрямую влияет на скорость роста мышц и эффективность тренировок.

Спортивное питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивное питание спортсмена

Мнение эксперта

Фитнес-директор журнала Men's Health Эбенезер Сэмюэль изучил десятки программ и пришёл к выводу, что многие из них построены на устаревших и малоэффективных методиках.

"Многие тренировочные планы опираются на упражнения, которые слабо нагружают грудные мышцы", — пояснил фитнес-директор Эбенезер Сэмюэль.

Именно поэтому он предложил альтернативные движения, которые лучше подходят для проработки груди и дают больший стимул для роста.

Три лучших упражнения для груди

Сэмюэль выделил три ключевых движения: разведение рук в кроссовере, жим гантелей или резиновых лент лёжа, а также жим штанги на наклонной скамье. Каждое из них отличается широкой амплитудой и позволяет максимально задействовать грудные мышцы.

Разведение рук в кроссовере помогает раскрыть грудную клетку и активирует мышцы по всей длине, чего невозможно достичь при так называемом молитвенном жиме из-за ограниченного движения. Жим с использованием гантелей или эластичных лент сочетает нагрузку на силу и гибкость, а наклонный жим штанги позволяет равномерно проработать обе стороны тела, устраняя дисбаланс.

Почему стоит отказаться от некоторых классических упражнений

На первый взгляд популярный молитвенный жим кажется удобным вариантом, но на деле он почти не нагружает грудь. Основную работу выполняют руки, а амплитуда движения остаётся слишком маленькой, чтобы вызвать полноценное сокращение мышц. По словам экспертов, такие упражнения не способствуют формированию выразительного рельефа груди.

Эффективность движений стоит оценивать по двум критериям: насколько они обеспечивают приведение руки к корпусу и насколько широк диапазон движения. Без этих факторов рост и развитие мышц будут ограниченными.

Как построить результативную программу

Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, важно сочетать разные упражнения, избегая привыкания мышц к нагрузке. Оптимальная программа включает:

  • разведение рук в кроссовере — для раскрытия груди и активации глубоких мышц;
  • жим гантелей или эспандеров лёжа — для развития силы и гибкости;
  • жим штанги на наклонной скамье — для равномерной проработки обеих сторон груди.

Такое сочетание упражнений позволит создать сбалансированную нагрузку, стимулирующую рост и развитие мышц, а также снизит риск перекосов и травм.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом. Выполняющий упражнение ложится на скамью, опускает гриф штанги до касания с грудью и поднимает до полного выпрямления в локтевом суставе.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Идеальный яблочный пирог существует: раскройте секрет вкуснейшей начинки
Засыпаете днем на ходу? Наука раскрыла, почему одни падают от усталости, а другие полны сил
Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках
Земля вздрогнула дважды: как турецкие толчки аукнулись извержениями в далёком Азербайджане
Главная ошибка в спальне: эти обои вызывают бессонницу, но вы их выбираете из-за красоты
Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам
Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной
Забудьте про жим лёжа: настоящий рост груди дают другие упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.