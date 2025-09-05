Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры

Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель

3:10
Спорт

Лето не за горами, и для многих это лучший повод обратить внимание на ноги: подтянуть мышцы, убрать отёки и придать им стройность. Хорошая новость в том, что для этого не нужны дорогие тренажёры или абонемент в фитнес-зал — достаточно нескольких простых упражнений, которые легко выполнять дома.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

Выпады — классика, проверенная временем

Это упражнение одновременно задействует ягодицы, бёдра и икры, помогая формировать красивый силуэт и ускоряя обмен веществ. Для правильного выполнения нужно встать прямо и сделать широкий шаг вперёд. Колени сгибаются до угла в 90 градусов, после чего тело возвращается в исходное положение за счёт усилия передней ноги. Главное — не спешить, держать баланс и следить за техникой.

Подъёмы пяток — акцент на икры

Чтобы подчеркнуть рельеф икроножных мышц, можно выполнять простые подъёмы на носки. Движение кажется элементарным, но при регулярной практике даёт отличный результат: икры становятся стройнее и более чёткими. Важно задерживаться в верхней точке хотя бы на секунду и опускаться вниз медленно. Для дополнительной нагрузки упражнение можно делать на ступеньке, опуская пятки чуть ниже уровня пола.

Подъёмы ног лёжа — проработка внутренней поверхности

Это движение помогает подтянуть внутреннюю часть бедра и укрепить пресс. Лёжа на спине, нужно поднять прямую ногу вверх и плавно опустить обратно, затем повторить другой ногой. Важно сохранять напряжение в мышцах живота и избегать прогиба в пояснице.

Стульчик у стены — сила и выносливость

Один из самых эффективных статичных вариантов. Нужно прислониться спиной к стене и медленно опуститься вниз, пока колени не согнутся под прямым углом. В этом положении остаются 30-60 секунд. Упражнение отлично укрепляет мышцы ног и ягодиц, развивая выносливость.

Присед-подъём — для тонуса и жиросжигания

Комбинация силовой и кардионагрузки помогает не только укрепить мышцы, но и активно сжигать калории. Сначала выполняется приседание, а затем при подъёме добавляется движение на носки или даже лёгкий прыжок. Такой вариант повышает интенсивность тренировки и ускоряет прогресс.

Велосипед — бонус для лучших результатов

Катание на велосипеде или занятия на велотренажёре помогают дополнительно укрепить ноги и улучшить кровообращение. Достаточно 30-40 минут три-четыре раза в неделю. Лучше чередовать умеренный темп с более интенсивными заездами — так нагрузка будет наиболее эффективной.

Регулярные тренировки в сочетании с правильной техникой способны изменить ноги всего за несколько недель. На всё потребуется не больше 20-30 минут в день, а результат проявится довольно быстро: исчезнут отёки, мышцы станут более упругими, а походка — лёгкой и уверенной.

Уточнения

Неде́ля — период времени в семь суток.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Помидоры с сыром и чесноком: закуска, которая покоряет с первого кусочка
Ирисы превращаются в труху за считанные дни: два вида гнили, которые садоводы боятся больше всего
Смертельное объятие акулы-молота: как рыба превращает голову в оружие
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Финансовая подушка безопасности: вот как россияне распределяют свои накопления
Фигура за месяц: 5 простых упражнений, которые преобразят тело без спортзала
Скандал с наркотиками: избежит ли Аглая Тарасова реального срока
Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хельсинки удивляет: библиотека OODI привлекает туристов совсем не книгами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.