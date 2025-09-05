Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хроническая нехватка времени давно стала одной из главных причин отказа от спорта. Рабочие задачи, семейные заботы и постоянная усталость будто не оставляют шансов на физическую активность. Однако современные исследования показывают: чтобы поддерживать мышцы в тонусе и укреплять здоровье, вовсе не обязательно проводить часы в тренажёрном зале.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Минимум времени — максимум эффекта

Канадский физиотерапевт и исследователь из Университета Макмастера Стюарт Филлипс доказал, что даже редкие, но грамотно построенные занятия могут приносить заметные результаты. В рамках его эксперимента группа добровольцев тренировалась всего дважды в неделю, выделяя на каждое занятие не более получаса. Несмотря на такую скромную нагрузку, участники показали прирост силы и увеличение мышечной массы.

"Ключ к успеху — это не количество часов, а интенсивность и концентрация на движении", — отметил физиотерапевт Стюарт Филлипс.

Эта мысль ломает привычные представления о том, что спорт эффективен только при ежедневных изнуряющих занятиях.

Что включает короткая тренировка

Каждое занятие в эксперименте строилось по чёткой схеме. В программу входили девять базовых упражнений, охватывающих основные группы мышц — от верхней части корпуса до нижней. Количество повторов было невелико: от восьми до десяти. Главным условием становилось доведение мышц до ощущения усталости, но без полного изнеможения. Такой подход позволяет тренироваться с пользой, не перегружая организм.

Интересно, что современные фитнес-тренеры всё чаще придерживаются той же логики. Они рекомендуют новичкам не стремиться к изнуряющим марафонам в спортзале, а начинать именно с коротких и структурированных комплексов.

Почему это работает

Короткие занятия с высокой концентрацией задействуют основные мышечные волокна, включая быстрые. Именно они отвечают за силу и выносливость. При регулярной нагрузке даже в небольшом объёме запускаются процессы роста мышечной ткани. Более того, тренировки помогают ускорять обмен веществ, что важно для контроля веса и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Не стоит забывать и о психологическом факторе. Для большинства людей легче встроить в расписание 30-минутное занятие два раза в неделю, чем выделять несколько часов почти каждый день. Это снижает риск бросить спорт на полпути.

Научный и практический интерес

Работа Филлипса подтверждает тенденцию, которую давно замечают специалисты: для поддержания формы и здоровья достаточно регулярных, пусть и нечастых нагрузок. Такой подход делает спорт доступным для людей с плотным графиком — студентов, офисных работников, родителей маленьких детей.

Подобные исследования всё чаще становятся предметом обсуждений в научных журналах. Они помогают формировать новые методики тренировок, ориентированные на занятых людей, которые хотят сохранить здоровье, но не имеют возможности посвящать спорту много времени.

Как использовать результаты

Тем, кто только задумывается о физической активности, полезно начать именно с такого формата. Два получасовых занятия в неделю реально включить даже в самый плотный график. Главное — подобрать упражнения, охватывающие разные группы мышц, и уделять внимание правильной технике.

Со временем, при желании, можно добавлять новые элементы: кардио-разминку, растяжку или увеличивать количество подходов. Но даже в минимальном формате тренировки принесут ощутимую пользу.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
