Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садовые враги сдаются без боя — стоит лишь правильно использовать чеснок
Советский хит без легенды: почему салат хряпа стал любимцем Брежнева
Влага на стёклах превращает дорогу в рулетку: как скрытая неисправность повышает риск аварии
Красивые руки за месяц: простые упражнения, которые действительно работают и дают результат
Российские платежи в Индию летят со скоростью света: вот как это работает
Рельеф начинается не со сцены, а с режима: как убрать жир и сохранить мышцы на сушке
Туристы ликуют — Китай отменил визы: вот когда можно паковать чемоданы
Микроскопические водоросли запускают радиоактивный лифт — металл поднимается всё выше по пищевой цепи
Развелись, но загадка осталась: экс-жена Ефремова метко осадила журналистов

Эти упражнения делают пресс сильным и заметным, а тело — более лёгким и уверенным в движении

2:46
Спорт

Развитые мышцы живота — это не только красивый рельеф, но и важная основа для здоровья. Сильный пресс облегчает повседневные движения, поддерживает правильную осанку и снижает нагрузку на позвоночник. Тренировать его можно где угодно — дома, в спортзале или даже на улице. Главное — понимать, как устроены мышцы и какие упражнения работают эффективнее всего.

"Скалолаз"
Фото: Open AI is licensed under public domain
"Скалолаз"

Какие мышцы входят в состав пресса

Пресс — это не одна мышца, а целая группа, которая отвечает за разные движения корпуса.

  • Прямая мышца образует так называемые "кубики" и помогает сгибать позвоночник.
  • Поперечная — поддерживает внутрибрюшное давление и стабилизирует корпус.
  • Косые — обеспечивают наклоны и повороты туловища.

Для видимого рельефа нужно развивать все группы одновременно и сочетать тренировки с правильным питанием. Универсального упражнения, которое "уберёт живот", не существует.

Эффективные упражнения для дома

Скручивания

Классика, которая акцентирует нагрузку именно на мышцы живота. Важно не путать их с подъёмом корпуса: при скручиваниях работают мышцы пресса, а не бёдер. Чтобы усложнить, можно использовать утяжелители или выполнять упражнение на фитболе.

Обратные скручивания

Вариант, позволяющий проработать нижнюю часть живота. Из положения лёжа ноги подтягиваются к груди за счёт работы мышц кора. При желании добавляют утяжелители для ног.

"Скалолаз"

Динамичное упражнение, которое сочетает нагрузку на пресс и кардиотренировку. Из планки на прямых руках поочерёдно подтягиваются колени к груди. Движение выполняется в быстром темпе, но с сохранением правильной техники.

"Велосипед"

Активно развивает косые мышцы. Лёжа на спине, нужно поочерёдно тянуть локоть к противоположному колену, имитируя движения педалирования. Упражнение требует напряжения кора для удержания равновесия.

Советы для лучшего результата

Чтобы пресс был заметен, важен не только выбор упражнений, но и системный подход. Регулярные тренировки нужно сочетать с контролем питания и поддержанием оптимального уровня жира в организме. Выполнять упражнения рекомендуется в 3-4 подхода по 10-25 повторений, адаптируя нагрузку под собственные возможности.

Сильный пресс формируется не за один день. Но регулярные занятия постепенно укрепят мышцы живота, улучшат осанку и сделают движения более лёгкими и уверенными.

Уточнения

Челове́ческое те́ло — физическая структура человека, человеческий организм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Садоводство, цветоводство
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Плевок, который сильнее клыков: почему хищники бегут от верблюдов
Эти упражнения делают пресс сильным и заметным, а тело — более лёгким и уверенным в движении
Думаете, что этот напиток решит проблему усталости? Вот чем это может обернуться
Кремль о словах Трампа: никаких тайных союзов не существует
Лобби или дружба? Почему Вашингтон заставляет Европу отказаться от выгодной нефти
Машина почти не ездила, а масло уже старое: как время работает против водителя
Пустая грядка — рай для вредителей: что сделать сейчас, чтобы не пожалеть весной
Компот цвета янтаря: почему белая смородина удивляет даже гурманов
Замедлить время, выключив триггер: новая стратегия терапии может стать главным антиэйдж-ходом десятилетия
Новые бомбы, старая игра: почему Москва не видит угрозы в украинских УМПК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.