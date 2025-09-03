Эти упражнения делают ноги сильнее и выносливее — и помогают чувствовать лёгкость в движении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сильные и выносливые ноги - это не только эстетика, но и основа подвижности. Большинство привычных движений в повседневной жизни так или иначе задействуют мышцы нижней части тела, поэтому регулярные тренировки помогают поддерживать здоровье суставов, укреплять спину и повышать общую выносливость. Для этого подойдут несколько универсальных упражнений, которые легко включить в домашние тренировки.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Прыжки на скакалке

Одно из самых простых, но эффективных упражнений. Оно одновременно развивает координацию, тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает икроножные мышцы, квадрицепсы и бицепсы бедра. Выполняются прыжки так: корпус держат прямо, локти слегка согнуты, плечи максимально неподвижны. Скакалку вращают кистями, а приземление происходит на носки. Главное — найти комфортный ритм и подстроить под него дыхание.

Приседания

Классика, с которой начинают даже новички. Работают ягодичные и приводящие мышцы, квадрицепсы и разгибатели позвоночника. Исходное положение — ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Во время приседа спина должна оставаться прямой, ам бёдра опускаться до параллели с полом или ниже. Для усложнения можно добавить вес, делать пружинистые движения в нижней точке или увеличивать глубину приседа.

Плие-приседания

Отличаются от классических более широкой постановкой ног и разворотом носков наружу. Это позволяет сильнее включить в работу внутреннюю поверхность бедра, которая обычно задействуется хуже. Движение выполняется до параллели бёдер с полом с небольшой паузой внизу, после чего следует подъём.

Становая тяга сумо

Упражнение, позволяющее развивать одновременно бицепсы бедра, ягодицы и квадрицепсы. В отличие от классической становой тяги, вариант "сумо" меньше нагружает поясницу. Ноги ставят широко, носки разворачивают наружу, снаряд берут обеими руками. На выдохе корпус выпрямляется за счёт работы ног и таза, на вдохе — возвращается в исходное положение.

Выпады

Одно из самых результативных упражнений для формирования красивых ягодиц и проработки квадрицепсов. Из положения стоя делают шаг назад, при этом заднее колено почти касается пола, а переднее образует угол в 90 градусов. Баланс играет ключевую роль: важно удерживать вес на опорной ноге и не заваливаться корпусом вперёд.

Регулярное выполнение этих упражнений помогает не только укрепить ноги, но и улучшить общее самочувствие. Сильные мышцы нижней части тела делают походку лёгкой, движения уверенными, а тренировки — более продуктивными.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
