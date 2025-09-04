Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой

Бег на дорожке перед силовой тренировкой нужен только для одной цели — разогрева. Правильная разминка готовит сердечно-сосудистую систему, суставы и мышцы к предстоящей нагрузке, значительно снижая риск травм.

Однако ключевое слово — "разминка", а не "кардио-сессия". Достаточно 5-7 минут легкого бега или быстрой ходьбы в умеренном темпе. Длительный или интенсивный бег перед работой с железом — это грубая ошибка.

Он истощает запасы гликогена (основного источника энергии для мышц), что приводит к усталости, снижению силы и выносливости во время силовых подходов. В итоге вы не сможете выложиться на все сто, и прогресс замедлится.

Оставьте серьезное кардио на время после силовой тренировки или отдельные дни. Перед штангой ваша задача — вспотеть и участить пульс, а не выматывать себя.

