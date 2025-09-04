Хватит стоять в планке: это упражнение не сжигает жир, а только тратит ваше время

Планка — это отличное статическое упражнение, но её пользу часто переоценивают.
Это эффективный инструмент для укрепления мышц кора, который включает в работу пресс, спину, ягодицы и ноги. Она улучшает осанку, стабильность позвоночника и помогает избавиться от болей в пояснице.
Однако утверждение, что одна лишь планка способна создать кубики пресса или сжечь много калорий — это миф. Жир с живота уходит только при дефиците калорий, а для рельефа нужны динамические упражнения и кардио.
Кроме того, долгое стояние в планке (больше 2-3 минут) теряет смысл — лучше делать несколько коротких подходов с идеальной техникой.
Планка — не волшебная палочка, а ценный элемент разминки, заминки или силовой тренировки. Она лучшее упражнение для коры, но лишь как часть комплексного подхода.
Уточнения
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.