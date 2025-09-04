Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночной холодильный зов: почему аппетит просыпается ровно тогда, когда пора спать
Трагедия в овощном отсеке: как обычный конденсат лишает вас хрустящего салата
Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс
Ремонт и строительство автомобильных дорог: почему заказы сократились на 25%
Ветеринары опускают руки: три болезни собак, перед которыми медицина бессильна
Катализатор будущего: учёные нашли способ перерабатывать пластиковые отходы в топливо
Ковентри побеждает: в Британии нашли место, покорившее путешественников
Эко-уборка: аллергия отступает, кошелек радуется — откровения клининговой компании
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности

Фулбоди или сплит: какой вид тренировок выбрать, чтобы шокировать мышцы

1:04
Спорт

Выбор между сплитом (раздельными тренировками) и фулбоди (тренировкой всего тела) зависит от ваших целей, опыта и доступного времени. Для новичков однозначно лучше подходит фулбоди.

Штангетки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Штангетки

Тренируя все основные мышечные группы за одно занятие 2-3 раза в неделю, вы даете мощный стимул для роста мышц и быстрее осваиваете технику базовых упражнений. Такой подход идеален для создания фундамента. Сплит-программы (например, "ноги-спина-грудь") — удел более опытных атлетов.

Когда сила и мышечные объемы растут, нагрузку на одну группу мышц нужно увеличивать, и на ее восстановление требуется 2-3 дня. Сплит позволяет проработать каждую группу более качественно и интенсивно.

Однако ходить в зал придется чаще (4-5 раз). Вывод: начинайте с фулбоди, а через 6-12 месяцев, когда прогресс замедлится, переходите на сплит для шокирования мышц и преодоления плато.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Садоводство, цветоводство
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Цифровая амнезия: как гаджеты стирают память быстрее болезней
Овощи-оборотни: сладкая ловушка, из-за которой фигура так и не становится стройной
Нежный омлет, как в ресторане: вот какой секретный ингредиент используют повара
Питомец в переноске, хозяйка с билетом — но именно мяуканье стало самым дорогим звуком поездки
Токийский отель ужасов: гостья нашла под кроватью кошмар, разрушивший её жизнь - Япония небезопасна
Болезнь Паркинсона в легкой дреме: учёные раскрыли скрытый механизм гибели клеток мозга
Необычные приёмы Ксении Собчак: как она заставила протестующего сына слушаться
Экономический компас: куда движется ВВП России? Прогнозы Центробанка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.