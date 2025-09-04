Фулбоди или сплит: какой вид тренировок выбрать, чтобы шокировать мышцы

Спорт

Выбор между сплитом (раздельными тренировками) и фулбоди (тренировкой всего тела) зависит от ваших целей, опыта и доступного времени. Для новичков однозначно лучше подходит фулбоди.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Штангетки

Тренируя все основные мышечные группы за одно занятие 2-3 раза в неделю, вы даете мощный стимул для роста мышц и быстрее осваиваете технику базовых упражнений. Такой подход идеален для создания фундамента. Сплит-программы (например, "ноги-спина-грудь") — удел более опытных атлетов.

Когда сила и мышечные объемы растут, нагрузку на одну группу мышц нужно увеличивать, и на ее восстановление требуется 2-3 дня. Сплит позволяет проработать каждую группу более качественно и интенсивно.

Однако ходить в зал придется чаще (4-5 раз). Вывод: начинайте с фулбоди, а через 6-12 месяцев, когда прогресс замедлится, переходите на сплит для шокирования мышц и преодоления плато.

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

