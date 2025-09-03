Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели

Оптимальная частота тренировок напрямую зависит от вашего уровня подготовки, целей и способности организма восстанавливаться.

Для новичков, которые только начинают свой путь, идеально подходят три занятия в неделю (например, понедельник, среда, пятница). Такой график позволяет качественно проработать все группы мышц, давая между тренировками достаточно времени для полноценного отдыха и роста мышц.

Более опытным атлетам, работающим на массу или силу, можно тренироваться 3-4 раза, используя сплит-системы (разделение тренировок по группам мышц).

Профессионалы могут заниматься 5-6 раз в неделю, но их программы тщательно выверены, а восстановлению уделяется огромное внимание. Ключевое правило — мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха.

Поэтому ходить в зал каждый день, особенно на полную мощность, не только бессмысленно, но и вредно. Это ведет к перетренированности, остановке прогресса и травмам. Слушайте свое тело и не забывайте про сон и питание.

