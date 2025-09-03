Время тренировок: как индивидуальные биоритмы влияют на ваш прогресс

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда лучше тренироваться — утром или вечером? Однозначного ответа не существует, так как лучшее время для тренировки зависит от ваших индивидуальных биоритмов и графика.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка занимается фитнесом с утяжелителями

Утренние занятия помогают взбодриться, запустить метаболизм и обеспечить энергией на весь день. Тренировка на голодный желудок может способствовать более активному сжиганию жира.

Однако с утра тело менее разогрето, поэтому повышен риск получить травму, а физическая сила может быть немного снижена.

Вечерние тренировки часто проходят продуктивнее, так как к этому времени мышцы уже разогреты за день, сила и выносливость достигают пика. Это позволяет работать с большими весами и лучше прогрессировать.

Главный минус — интенсивная нагрузка поздно вечером может вызвать проблемы со сном из-за перевозбуждения нервной системы.

Идеальный вариант — прислушаться к своему организму и выбрать то время, когда вы чувствуете наибольший прилив сил и мотивации. Постоянство режима важнее самого времени суток.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

