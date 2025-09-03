Упражнение из 70-х снова стало модным — но знают ли все, что стоит за его популярностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие слышали о так называемых лимфодренажных прыжках, которые якобы способны улучшать циркуляцию лимфы, избавлять от отеков и даже бороться с целлюлитом. На самом деле эффект у них не уникален — они помогают не больше, чем любая другая физическая активность.

Лимфодренажные прыжки дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лимфодренажные прыжки дома

Откуда взялась популярность лимфодренажных прыжков

Идея стала широко известна благодаря академику Александру Микулину. В 1977 году он описал простое упражнение в книге "Секреты активного долголетия". Суть метода: ритмично подниматься на носках и слегка подпрыгивать, создавая легкую вибрацию в теле. По задумке, это должно было улучшать венозный и лимфатический отток.

Сейчас в интернете часто можно встретить утверждения, что такие прыжки помогают вывести токсины, убрать отечность и замедлить старение организма. Простота выполнения сделала упражнение особенно популярным — всего несколько минут в день, и будто бы здоровье в порядке.

Что говорят врачи и специалисты

Научных доказательств уникальной пользы у лимфодренажных прыжков нет. Да, они могут способствовать улучшению кровообращения и немного уменьшать отечность, но тот же эффект достигается при любой регулярной физической нагрузке.

Гораздо важнее не конкретное упражнение, а общая подвижность в течение дня.

Как реально улучшить лимфоток

Чтобы поддерживать здоровье лимфатической системы, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • регулярно двигаться и тренироваться;
  • включать в занятия упражнения на разные мышечные группы;
  • практиковать глубокое дыхание;
  • следить за питанием и пить достаточное количество воды;
  • по возможности отказаться от курения и алкоголя.

Физическая активность

Лучший вариант — разнообразные тренировки три-пять раз в неделю. Это может быть йога, пилатес, силовые занятия, танцы, бег или плавание. Такие нагрузки развивают силу, выносливость, гибкость и ускоряют обменные процессы.

Работа с телом

Для улучшения лимфотока полезны многосуставные упражнения: приседания, выпады, подтягивания, жимы. Они задействуют крупные группы мышц, а значит, активнее "раскачивают" работу кровеносной и лимфатической систем.

Здоровый образ жизни

Сбалансированное питание, контроль уровня стресса и качественный сон не менее важны. Организм лучше справляется с нагрузками и быстрее восстанавливается, если получает достаточно белков, полезных жиров, витаминов и минералов.

Вывод

Лимфодренажные прыжки действительно могут быть частью здорового образа жизни, но полагаться исключительно на них не стоит. Любая активность, которая приносит удовольствие и выполняется регулярно, будет работать не хуже.

Уточнения

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
