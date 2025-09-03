Упражнение из 70-х снова стало модным — но знают ли все, что стоит за его популярностью

Многие слышали о так называемых лимфодренажных прыжках, которые якобы способны улучшать циркуляцию лимфы, избавлять от отеков и даже бороться с целлюлитом. На самом деле эффект у них не уникален — они помогают не больше, чем любая другая физическая активность.
Идея стала широко известна благодаря академику Александру Микулину. В 1977 году он описал простое упражнение в книге "Секреты активного долголетия". Суть метода: ритмично подниматься на носках и слегка подпрыгивать, создавая легкую вибрацию в теле. По задумке, это должно было улучшать венозный и лимфатический отток.
Сейчас в интернете часто можно встретить утверждения, что такие прыжки помогают вывести токсины, убрать отечность и замедлить старение организма. Простота выполнения сделала упражнение особенно популярным — всего несколько минут в день, и будто бы здоровье в порядке.
Научных доказательств уникальной пользы у лимфодренажных прыжков нет. Да, они могут способствовать улучшению кровообращения и немного уменьшать отечность, но тот же эффект достигается при любой регулярной физической нагрузке.
Гораздо важнее не конкретное упражнение, а общая подвижность в течение дня.
Чтобы поддерживать здоровье лимфатической системы, достаточно соблюдать несколько простых правил:
Лучший вариант — разнообразные тренировки три-пять раз в неделю. Это может быть йога, пилатес, силовые занятия, танцы, бег или плавание. Такие нагрузки развивают силу, выносливость, гибкость и ускоряют обменные процессы.
Для улучшения лимфотока полезны многосуставные упражнения: приседания, выпады, подтягивания, жимы. Они задействуют крупные группы мышц, а значит, активнее "раскачивают" работу кровеносной и лимфатической систем.
Сбалансированное питание, контроль уровня стресса и качественный сон не менее важны. Организм лучше справляется с нагрузками и быстрее восстанавливается, если получает достаточно белков, полезных жиров, витаминов и минералов.
Лимфодренажные прыжки действительно могут быть частью здорового образа жизни, но полагаться исключительно на них не стоит. Любая активность, которая приносит удовольствие и выполняется регулярно, будет работать не хуже.
