В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца

В Тюмени завершился Кубок полпреда Президента России в УрФО для Защитников Отечества. Сборная Свердловской области, в составе которой выступали спортсмены из Нижнего Тагила, продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла почётное второе место в общем зачёте.

Медали и достижения

Тагильчане внесли значительный вклад в успех команды. Три золотые награды принесли региону:

Виталий Мухин — в волейболе сидя;

Виталий Масловский — в шахматах;

Сергей Правдин — в плавании на 50 метров вольным стилем.

Бронзовую медаль завоевал Александр Петраков в стрельбе из электронного оружия.

В числе сильнейших

Кроме победных наград, спортсмены показали стабильные результаты и вошли в десятку лучших, пишет tagilcity.ru. Сергей Правдин и Игорь Орлов отличились в стрельбе из электронного оружия, Богдан Мотылев продемонстрировал высокий уровень в стрельбе из лука, а Виталий Мухин проявил себя в армрестлинге. Сам Петраков также оказался среди лидеров в плавании.

Успех нижнетагильских спортсменов помог Свердловской области выйти на второе место в итоговом рейтинге Кубка. Организаторы отметили, что результаты участников подтверждают высокий уровень спортивной подготовки в регионе.

