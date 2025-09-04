Возраст даёт слабость, а эти 20 минут — силу: всё меняется с этой тренировкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Спорт

С наступлением перименопаузы и менопаузы женщины часто сталкиваются с естественными изменениями в организме: уменьшается мышечная масса, снижается плотность костей, возрастает риск травм и хронических заболеваний. Но есть проверенный способ замедлить эти процессы — регулярные силовые тренировки.

Тренировки в возрасте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки в возрасте

Почему силовые тренировки важны

Поднятие гантелей или работа с эспандером стимулирует рост мышечной ткани, укрепляет костную систему и помогает поддерживать обмен веществ на стабильном уровне. Более того, силовые упражнения улучшают координацию, что снижает вероятность падений и связанных с ними переломов.

Главное преимущество — тренировки не требуют спортзала. Достаточно коврика и пары гантелей, чтобы создать полноценную нагрузку прямо дома.

20-минутная программа для начинающих

Эта тренировка рассчитана на новичков и занимает всего 20 минут. Работайте по схеме: 40 секунд упражнение — 20 секунд отдых. При необходимости можно облегчить нагрузку, выполняя каждое упражнение по 30 секунд и отдыхая 30 секунд.

Комплекс упражнений

  1. Отведения рук с гантелями — укрепляют плечи и руки.
  2. Приседания с гантелями — развивают мышцы ног и ягодиц.
  3. Становая тяга — укрепляет спину, бедра и корпус.
  4. Отжимания (можно с колен) — работают грудные мышцы, руки и плечи.
  5. Отведения ног поочередно — улучшают баланс и укрепляют нижнюю часть тела.

Повторяйте круг дважды.

Советы для безопасности и результата.

  • Начинайте с лёгких гантелей и постепенно увеличивайте вес.
  • Следите за техникой: правильное выполнение важнее скорости.
  • Разминка перед началом и растяжка после тренировки помогут избежать травм.
  • Старайтесь заниматься 2-3 раза в неделю, чтобы увидеть результат.

Даже короткая 20-минутная тренировка способна замедлить возрастные изменения и улучшить общее самочувствие. Постепенно наращивая нагрузку, вы укрепите мышцы и кости, повысите выносливость и уверенность в движениях.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
