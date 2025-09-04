Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни

Представить себе долголетие можно не только по анализам и медицинским заключениям, но и по вполне простому тесту, который предложили японские геронтологи. Он основан на измерении скорости ходьбы и помогает оценить вероятность дожить до 80 лет.
Исследование началось ещё в 1997 году и охватило людей в возрасте от 60 до 80 лет. Учёные фиксировали их физическую активность и сравнивали результаты спустя годы. Уже через десятилетие стало заметно, что пожилые японцы стали ходить быстрее: средняя скорость увеличилась на 5-10 %.
Эти данные позволили специалистам выявить закономерность: темп ходьбы тесно связан с продолжительностью жизни.
Выводы исследователей оказались наглядными:
Интересно, что у женщин статистически было больше шансов достичь этого возраста, чем у мужчин.
Ходьба — простой, но очень показательный показатель состояния организма. Она отражает работу сердца, лёгких, мышц и нервной системы. Поэтому скорость шага — это своеобразный "биомаркер", который позволяет судить о том, насколько крепким остаётся здоровье человека в возрасте.
Учёные также отметили, что с каждым годом пожилые японцы демонстрировали всё более стабильное улучшение физического состояния. Это говорит о том, что старость в её привычном понимании — как время немощи и утраты активности — постепенно отодвигается.
Тест на долголетие прост: достаточно замерить свой темп ходьбы. Чем он ближе к энергичным 1,5 м/с, тем выше вероятность прожить долгую и активную жизнь.
Уточнения
