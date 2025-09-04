Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни

Представить себе долголетие можно не только по анализам и медицинским заключениям, но и по вполне простому тесту, который предложили японские геронтологи. Он основан на измерении скорости ходьбы и помогает оценить вероятность дожить до 80 лет.

Как появился тест

Исследование началось ещё в 1997 году и охватило людей в возрасте от 60 до 80 лет. Учёные фиксировали их физическую активность и сравнивали результаты спустя годы. Уже через десятилетие стало заметно, что пожилые японцы стали ходить быстрее: средняя скорость увеличилась на 5-10 %.

Эти данные позволили специалистам выявить закономерность: темп ходьбы тесно связан с продолжительностью жизни.

Главные показатели

Выводы исследователей оказались наглядными:

если 70-летний человек способен поддерживать скорость ходьбы около 1,5 м/с, то его шансы дожить до 80 лет значительно возрастают;

при темпе менее 0,5 м/с вероятность отметить 80-летие снижается до 15-30 %.

Интересно, что у женщин статистически было больше шансов достичь этого возраста, чем у мужчин.

Что значит этот тест

Ходьба — простой, но очень показательный показатель состояния организма. Она отражает работу сердца, лёгких, мышц и нервной системы. Поэтому скорость шага — это своеобразный "биомаркер", который позволяет судить о том, насколько крепким остаётся здоровье человека в возрасте.

Учёные также отметили, что с каждым годом пожилые японцы демонстрировали всё более стабильное улучшение физического состояния. Это говорит о том, что старость в её привычном понимании — как время немощи и утраты активности — постепенно отодвигается.

Тест на долголетие прост: достаточно замерить свой темп ходьбы. Чем он ближе к энергичным 1,5 м/с, тем выше вероятность прожить долгую и активную жизнь.

Уточнения

