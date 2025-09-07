Любите поваляться? Вот сколько шагов нужно отработать, чтобы оставаться здоровым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уменьшить вред вашему здоровью от малоподвижного образа жизни, долгого "валяния на диване" можно! Для этого всего лишь нужно каждый день проходить по 9-10 тысяч шагов, считают ученые.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Исследователи подсчитали, что люди, которые ежедневно проходят эту дистанцию, снижают риск смерти на 39% и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, даже если они целыми днями почти не встают с кровати, пишет ScienceAlert.

По мнению ученых, если вы не можете проходить, 9-10 тысяч шагов, постарайтесь хотя бы проходить более 2 тысяч шагов ежедневно и уже будете здоровее.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
