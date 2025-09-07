Любите поваляться? Вот сколько шагов нужно отработать, чтобы оставаться здоровым

Уменьшить вред вашему здоровью от малоподвижного образа жизни, долгого "валяния на диване" можно! Для этого всего лишь нужно каждый день проходить по 9-10 тысяч шагов, считают ученые.
Исследователи подсчитали, что люди, которые ежедневно проходят эту дистанцию, снижают риск смерти на 39% и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, даже если они целыми днями почти не встают с кровати, пишет ScienceAlert.
По мнению ученых, если вы не можете проходить, 9-10 тысяч шагов, постарайтесь хотя бы проходить более 2 тысяч шагов ежедневно и уже будете здоровее.
Уточнения
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
