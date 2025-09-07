Ни HIIT, ни йога: эти тренировки на все 100 тонизируют мышцы и снижают уровень стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пилатес — это практика, известная своей способностью снимать стресс и улучшать физическую форму. Помимо физических нагрузок, эта дисциплина уделяет особое внимание контролируемому и осознанному дыханию, которое помогает снизить уровень кортизола и создать ощущение спокойствия.

Занятия пилатесом обычно проходят в спокойной обстановке, под приятную музыку и с использованием комплексного подхода к оздоровлению, сочетающего в себе движения тела и элементы медитации.

Эта дисциплина также идеально подходит для тех, кто стремится увеличить мышечную силу. Её практика позволяет сбалансированно прорабатывать различные группы мышц, не перегружая отдельные зоны, что снижает риск травм.

Укрепление мышц кора с помощью пилатеса не только улучшает осанку, но и помогает предотвратить хронические боли и проблемы, особенно в спине, шее и плечах.

Согласно статье, опубликованной в Национальной медицинской библиотеке, некоторые исследования показывают, что после 12 недель регулярных занятий пилатесом у участников наблюдалось значительное улучшение выносливости мышц живота и верхней части тела по сравнению с контрольной группой.

Инструктор Сара Татай предлагает серию упражнений на стуле, направленных на снятие напряжения в пояснице. Её рекомендации включают:

Подвижность позвоночника, согласованная с дыханием: сидя, плотно поставив ноги на землю и согнув колени под углом 90°, это упражнение сочетает в себе дыхание и движение позвоночника. На вдохе грудная клетка раскрывается, а копчик слегка отводится назад; на выдохе спина плавно округляется, а плечи расслабляются. Эта последовательность помогает улучшить подвижность позвоночника и уменьшить скованность поясничного отдела.

Вытянутая нога с поддержкой шеи: положив руки за шею, как будто поддерживая основание черепа, поднимите одно колено и вытяните ногу вперед, держа спину прямо и втягивая живот. Это движение активизирует таз и улучшает кровообращение в ногах.

Наклоны в стороны с контролем дыхания: сидя с прямым позвоночником, разведите руки в стороны на выдохе, чувствуя, как расширяются ребра, и верните их в центральное положение на вдохе, сохраняя ось тела. Эта практика способствует осознанному дыханию, снимает напряжение в межреберных мышцах и снижает нагрузку на поясницу. 

Включение этих упражнений на стуле в вашу повседневную жизнь не только помогает улучшить подвижность и укрепить поясницу, но также помогает снять накопленное напряжение и способствует более осознанному дыханию.

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
