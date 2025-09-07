Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Умеренные физические упражнения продолжительностью около 40 минут полезны как для тела, так и для ума. Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом Испании (CSIC), показывает, что такая практика благоприятно влияет на кишечную микробиоту и улучшает такие мозговые процессы, как память и генерация новых нейронов.

Занятия в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAIфя is licensed under Free for commercial use
Занятия в зале

Ученые проанализировали, как интенсивность и продолжительность физической активности влияют на состав кишечной микрофлоры и когнитивные функции.

Результаты, полученные на животных моделях, показали, что сбалансированная практика приносит больше пользы, чем чрезмерные тренировки.

Исследование показало, что физические упражнения в среднем темпе увеличивают разнообразие кишечных бактерий, что является показателем здоровья.

Аналогичным образом, такие роды, как Acetatifactor и некоторые виды семейства Lachnospiraceae, были связаны с улучшением когнитивных функций у мышей. Более того, исследователи также обнаружили, что регулярные физические упражнения стимулируют нейрогенез в гиппокампе, ключевом регионе памяти.

Чтобы подтвердить эту связь, они пересадили кишечные бактерии от активных мышей малоподвижным. В этом контексте они наблюдали, что у последних улучшилась память и генерация новых нейронов только при использовании микробиоты от животных, которые занимались умеренной физической нагрузкой.

"Это причинно-следственная связь показывает, что когнитивные эффекты физической активности могут быть в значительной степени опосредованы кишечной микробиотой", — пояснила Элиза Синтадо.

По словам Трехо, "существует оптимальный уровень физических упражнений, при котором достигается положительный эффект, и превышение этой дозы может не только не помочь, но и фактически предотвратить эти улучшения".

Следовательно, у мышей, подвергавшихся интенсивным или очень длительным тренировкам, не было выявлено дополнительных различий. У них даже наблюдались изменения в гематоэнцефалическом барьере и эпителии кишечника.

Напротив, у мышей, выполнявших сбалансированные тренировки, эти структуры были более защищены, что подтверждает идею о том, что секрет кроется в поиске баланса.

Уточнения

Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
