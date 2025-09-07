Забудьте про приседания и выпады: ноги станут упругими и сильными после этого универсального упражнения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Спорт

Если вы ищете простой способ тренировки без приседаний и выпадов, есть альтернатива, которая может стать вашим союзником в укреплении ног. Джампинг-джампинг — это полноценное аэробное упражнение, которое также повышает физическую выносливость и помогает сжигать калории. Вот почему они так эффективны и как их правильно выполнять.

Прыжки на батуте
Фото: commons.wikimedia.org by Rachyong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Прыжки на батуте

Джампинг-джеки, также известные как прыжки "звёздочка", — отличный вариант для укрепления ног. Одним движением они активируют мышцы нижней и верхней части тела, а также корпуса, избавляя от необходимости полагаться исключительно на приседания или выпады. Это делает их комплексной и доступной тренировкой для любой программы.

Для выполнения упражнения важно соблюдать правильную последовательность шагов, чтобы обеспечить безопасность и эффективность:

  1. Встаньте прямо, расставив ноги на ширину бедер и расслабив руки вдоль тела.
  2. Из этого исходного положения подпрыгните, расставив ноги чуть шире плеч, одновременно поднимая руки вверх до соприкосновения над головой.
  3. Следующее движение включает прыжок в исходное положение, сведение ног и опускание рук вдоль тела. Важно выполнять упражнение подконтрольно, без спешки, чтобы избежать травм.

В заключение повторяйте эту последовательность непрерывно и ритмично столько повторений, сколько заложено в вашей программе тренировок.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
