Измените свою тренировку: пресс станет стальным от этого неожиданного упражнения

1:38
Спорт

Если вы хотите укрепить пресс, есть одно упражнение, которое может вас удивить: ягодичный мостик. Это упражнение не просто на ягодицы, оно интенсивно задействует мышцы живота, помогая улучшить стабильность корпуса и осанку. Вот почему включение его в вашу программу тренировок может иметь решающее значение.

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

Ягодичный мостик позиционируется как идеальное упражнение для тонуса мышц живота и повышения их упругости. По словам специалистов, при регулярной практике три-четыре раза в неделю результаты можно увидеть уже через одну-две недели.

В клинике Майо объясняют, что это упражнение одновременно задействует несколько основных групп мышц. Для правильного выполнения рекомендуется:

Лягте на спину, согнув колени и удерживая спину в нейтральном положении, не прогибая её и не прижимая к полу. Втяните живот и следите за тем, чтобы бёдра не смещались вперёд.

Затем поднимите бёдра, пока плечи, бёдра и колени не выровняются. Удерживайте это положение в течение трёх глубоких вдохов, прежде чем медленно опуститься и повторить упражнение.

Важно отметить, что ягодичный мостик обладает дополнительными преимуществами. Он улучшает осанку и устойчивость тела, укрепляя мышцы задней цепи и глубокие мышцы кора. Это помогает поддерживать правильное положение таза, стабилизировать позвоночник и предотвратить сутулость спины и выпячивание живота.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
