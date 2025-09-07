Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна раскрыта: вот сколько дней в неделю нужно ходить в спортзал и какова оптимальная частота занятий

Спорт

Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в журнале "Спортивная медицина", проанализировали влияние частоты силовых тренировок на развитие мышц. Результаты показывают, что выполнение этих упражнений два раза в неделю даёт больший эффект с точки зрения гипертрофии мышц по сравнению с однократной тренировкой.

В связи с этим специалисты рекомендуют тренировать основные группы мышц не реже двух раз в неделю для оптимизации роста.

Стоит отметить, что некоторые специалисты утверждают, что тренировка группы мышц три раза в неделю может дать дополнительные преимущества. Однако в этом исследовании предупреждается: "ещё предстоит определить, является ли тренировка группы мышц три раза в неделю более эффективной, чем тренировка её два раза в неделю".

По данным MedlinePlus, формирование здоровых привычек не только помогает предотвратить развитие различных заболеваний, но и положительно влияет на качество жизни. Внедрение определённых привычек в повседневную жизнь может существенно улучшить наше самочувствие, а также наше физическое и эмоциональное благополучие.

Эти рекомендации включают регулярную физическую активность, поддержание здорового веса, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя или полный отказ от него, если у вас есть история алкоголизма.

Аналогичным образом, важно принимать только назначенные врачом лекарства и строго следовать его указаниям, питаться разнообразно и сбалансированно, уделять внимание здоровью полости рта, регулярно контролировать артериальное давление и принимать меры, способствующие личной безопасности в повседневной жизни.

Что касается стресса, специалисты отмечают, что это естественная реакция организма. Однако, если уровень стресса остается высоким в течение длительного времени, могут возникнуть негативные последствия для здоровья, включая проблемы со сном, дискомфорт в пищеварении, тревожность, раздражительность и частые перепады настроения.

Поэтому они подчёркивают важность выявления факторов, провоцирующих стресс. Хотя не всегда возможно полностью устранить их, понимание их причины позволяет в определённой степени восстановить чувство контроля над своей жизнью.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
