Научите пожилых родственников этим 5 упражнениям, чтобы они оставались активными и здоровыми

Заниматься спортом рекомендуется в любом возрасте. Независимо от того, мужчина вы или женщина, взрослый вы или молодой человек, ежедневные физические упражнения приносят множество пользы как для физического, так и для психического здоровья. Однако, некоторым людям может быть сложнее, чем другим, поддерживать плавность движений или поддерживать аэробные нагрузки.

Пенсионер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер

Дэниел Гальегос, физиотерапевт, поделился в своих официальных профилях некоторыми из наиболее удобных упражнений, которым можно научить пожилых родственников, имеющих проблемы с мобильностью.

Во-первых, мы должны убедиться, что люди, которых мы обучаем этим упражнениям, смогут выполнять их без затруднений и правильно, поскольку у них могут быть серьёзные ограничения, если у них ограниченная подвижность. Однако они очень подходят для пожилых людей, которые могут ходить без особых затруднений.

Первое упражнение, которое предлагает Дэниел Гальегос, — это упражнение "подъём на ступеньку". Стоя перед лестницей, человек поднимает одну ногу на вторую ступеньку, опускает её, делает то же самое с другой, и повторяет упражнение несколько раз. Это поднимет ногу немного выше обычного, помогая ему активизироваться.

Второе упражнение, которое предлагает этот физиотерапевт, довольно простое, если человек может стоять без стула. Оно включает в себя: встать, опираясь руками на колени, принять вертикальное положение, затем сесть и повторить это упражнение несколько раз без особых усилий.

В-третьих, ходьба на месте может быть очень полезна для активации мышц этих людей. Она заключается в ходьбе на месте с чуть более высоким, чем обычно, поднятием ног и рук. Выполнение упражнений плавно поможет улучшить равновесие.

Для четвёртого упражнения вам понадобится дополнительный инструмент: эластичная лента, которую можно приобрести по доступной цене в любом фитнес-центре. Вытянув руки на уровне груди, растягивайте ленту, выполняя жимы от груди. Это упражнение потребует дополнительных усилий из-за сопротивления ленты, но не должно вызвать затруднений.

Последнее упражнение, возможно, самое сложное, но оно также подходит и пожилым людям и настоятельно рекомендуется к выполнению, поскольку помогает тонизировать бицепсы и мышцы рук, которые у многих из них могут быть атрофированы. Оно заключается в том, чтобы наступить ногой на ленту и попытаться поднять её к потолку, выполняя упражнения для рук.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
