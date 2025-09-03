Не падел и не теннис: этот модный вид спорта помогает сбросить вес и привести в тонус все тело

Пиклбол становится все популярнее, он сочетает в себе лучшие черты нескольких видов спорта с ракетками и не только развлекает, но и помогает похудеть и привести тело в тонус.

Этот вид спорта обещает видимые результаты для похудения и придания тонуса всему телу. По данным Королевской федерации тенниса Испании (RFET), в этот ракеточный вид спорта играют на корте тех же размеров, что и в бадминтон (13,41 м x 6,10 м), но с одной особенностью: линия, определяющая зону "без лёта", расположена на расстоянии 2,13 м от сетки.

Его популярность обусловлена простотой освоения и адаптируемостью к разным уровням подготовки, что делает его идеальным вариантом для людей любого возраста и физической подготовки. Для игры вам понадобится жёсткая ракетка с гладкой поверхностью (не более 60 см в длину и ширину) и перфорированный пластиковый мяч диаметром около 7 см.

Помимо того, что пиклбол — это развлечение, он предлагает полноценную тренировку, поскольку задействует как нижнюю часть тела (подколенные сухожилия, ягодичные мышцы, квадрицепсы и икры), так и верхнюю часть тела (трицепсы, грудные мышцы, дельтовидные мышцы и выпрямители позвоночника), а также укрепляет корпус.

Что касается сердечно-сосудистой системы, исследование 2022 года, опубликованное в журнале Journal of Aging and Physical Activity, показало, что игроки в пиклбол, средний возраст которых составляет 62 года, достигли средней частоты сердечных сокращений 112 ударов в минуту, что подтверждает пользу пиклбола для здоровья сердца.

Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Science & Sports, показало, что после шести недель регулярных тренировок наблюдалось улучшение здоровья суставов и костей, а также значительный расход энергии: от 200 до 300 калорий за 30-минутную игру, что на 36% больше, чем при ходьбе в течение того же времени.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

