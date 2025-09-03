Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллаген обещает сияющую кожу, но приносит неожиданный побочный эффект
4 сценария от ЦБ: какой из них станет реальностью для россиян
Загадка египетской пустыни: как Царь скорпионов получил власть от богов
Урожая не видать: растения становятся мелкими и корявыми без одной подкормки
У еды есть свой график: как настроить внутренние часы организма и получать максимум пользы
Дверца холодильника — могила для яиц: секретное место хранения, чтобы они не портились раньше
Безобидная привычка щенка может стоить ему жизни: что скрывается за желанием всё пробовать на вкус
Лариса Гузеева топлес: смелый пост 66-летней актрисы взбудоражил поклонников
Таиландский отпуск обернулся лингвистическим чудом: после травмы женщина заговорила на языке предков

Перекусы перед тренировкой: они занимают всего 5 минут и так же эффективны, как и длительные занятия

2:00
Спорт

Идея о том, что только длительные тренировки дают эффективные результаты, всё чаще подвергается сомнению. По словам доктора Элиоса Парехи, специалиста по физиологии упражнений, наука доказала, что даже кратковременные нагрузки могут быть чрезвычайно полезны для здоровья и метаболизма.

Упражнение пожарный гидрант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение пожарный гидрант

Многие связывают эффективность тренировок с усталостью или появлением мышечной боли, но эксперты настаивают на том, что это миф. Качество движений, подходящая интенсивность и частота тренировок часто играют более важную роль, чем затраченное на них время.

Так называемые тренировочные перекусы — это короткие серии физической активности продолжительностью от 1 до 5 минут, которые можно выполнять в разное время дня. По словам Элиоса Парехи, такой формат не только эффективен, но и может быть очень эффективным при многократном повторении в течение дня.

Тренер Крис Диас согласна с этим мнением и подчёркивает, что всего 15 минут в день на такие упражнения эффективнее, чем две длительные тренировки в неделю. Ключ к успеху — регулярность и использование небольших перерывов в ежедневной рутине.

Что касается боли в мышцах после тренировки, Пареха поясняет, что она не является показателем эффективности. Это микроразрывы мышц и сухожилий, вызванные нагрузкой, но они не гарантируют более эффективную тренировку. Поэтому не обязательно дожидаться появления боли в мышцах, чтобы считать тренировку состоявшейся.

В конечном счёте, включение в программу тренировок 5-минутных перекусов в течение дня может быть столь же эффективным, а то и более эффективным, чем выполнение длительных тренировок несколько раз в неделю. Ключ к успеху — регулярность, достаточная интенсивность и обеспечение возможности организму полноценно восстанавливаться.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Последние материалы
Туристы проходят мимо, а здесь сохранились катакомбы, монастыри и города посреди пустыни
Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале
Запреты не работают: как перестать мучить себя и справиться с тягой к сладкому
Белоснежный убийца: почему романтичные лебеди опаснее, чем кажется
Самокатчик врезался и скрылся: места, где авария превращается в юридический тупик
Филлеры перестали быть косметикой — они стали инструментом омоложения изнутри
Драгоценный скачок: серебро взмывает в цене, золото не отстаёт
Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.