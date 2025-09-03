Перекусы перед тренировкой: они занимают всего 5 минут и так же эффективны, как и длительные занятия

Идея о том, что только длительные тренировки дают эффективные результаты, всё чаще подвергается сомнению. По словам доктора Элиоса Парехи, специалиста по физиологии упражнений, наука доказала, что даже кратковременные нагрузки могут быть чрезвычайно полезны для здоровья и метаболизма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение пожарный гидрант

Многие связывают эффективность тренировок с усталостью или появлением мышечной боли, но эксперты настаивают на том, что это миф. Качество движений, подходящая интенсивность и частота тренировок часто играют более важную роль, чем затраченное на них время.

Так называемые тренировочные перекусы — это короткие серии физической активности продолжительностью от 1 до 5 минут, которые можно выполнять в разное время дня. По словам Элиоса Парехи, такой формат не только эффективен, но и может быть очень эффективным при многократном повторении в течение дня.

Тренер Крис Диас согласна с этим мнением и подчёркивает, что всего 15 минут в день на такие упражнения эффективнее, чем две длительные тренировки в неделю. Ключ к успеху — регулярность и использование небольших перерывов в ежедневной рутине.

Что касается боли в мышцах после тренировки, Пареха поясняет, что она не является показателем эффективности. Это микроразрывы мышц и сухожилий, вызванные нагрузкой, но они не гарантируют более эффективную тренировку. Поэтому не обязательно дожидаться появления боли в мышцах, чтобы считать тренировку состоявшейся.

В конечном счёте, включение в программу тренировок 5-минутных перекусов в течение дня может быть столь же эффективным, а то и более эффективным, чем выполнение длительных тренировок несколько раз в неделю. Ключ к успеху — регулярность, достаточная интенсивность и обеспечение возможности организму полноценно восстанавливаться.

