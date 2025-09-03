4 кита стройности от Алана Арагона: откройте дверь к идеальной фигуре

Когда кто-то начинает план по снижению веса, он может чувствовать себя подавленным от такого количества тренировочных программ, советов по питанию и упражнений. Вопрос о том, сколько дней тренироваться, какой программе следовать или сколько белка потреблять, возникает очень часто.

В этой ситуации мнение такого эксперта, как Алан Арагон, исследователя и преподавателя с более чем 30-летним опытом в области фитнес-питания, становится решающим.

В недавнем интервью Арагон объяснил, что ключевым фактором является не количество дней, которые человек посещает спортзал, а "общее количество еженедельных подходов", которые он выполняет. Хотя их можно выполнить за одну тренировку, эксперт пояснил, что гораздо эффективнее распределить их как минимум на два дня.

Его видение, проверенное в ходе работы с такими элитными спортсменами, как Стив Остин, Дерек Фишер и Пит Сампрас, фокусируется на оптимизации еженедельного объема, а не на доведении каждого подхода до отказа, что позволяет добиваться устойчивого прогресса без чрезмерного утомления.

Подход Алана Арагона сочетает в себе питание и фитнес с четкой стратегией: сжигать жир, не жертвуя мышечной массой. Для достижения этой цели он предлагает четыре основных принципа:

Агрессивный дефицит калорий: по словам эксперта, приоритетом является потребление на 20-40% меньше калорий, чем требуется ежедневно. Именно эта разница между количеством потребляемых и расходуемых калорий определяет успех программы по снижению веса. Высокое потребление белка: распространённая ошибка — недооценка потребления белка. Арагон рекомендует от 1,6 до 2,2 грамма на килограмм веса тела в день для поддержания хорошей композиции тела и стимулирования роста мышц. Силовые тренировки: ключ к сохранению мышечной массы и снижению жировой прослойки. Эксперт подчёркивает важность постоянства и общего недельного объёма, а не ежедневной частоты тренировок или тренировок на пределе возможностей в каждом подходе. Стабильный темп: Чтобы избежать потери мышечной массы или "эффекта отскока", рекомендуется снижать вес тела на 0,5-1% в неделю. Резкое снижение массы тела может негативно сказаться на приверженности и долгосрочных результатах.

Такой сбалансированный подход позволяет сделать процесс эффективным, безопасным и поддерживать его в течение длительного времени, не жертвуя достигнутым прогрессом.

