Когда кто-то начинает план по снижению веса, он может чувствовать себя подавленным от такого количества тренировочных программ, советов по питанию и упражнений. Вопрос о том, сколько дней тренироваться, какой программе следовать или сколько белка потреблять, возникает очень часто.
В этой ситуации мнение такого эксперта, как Алан Арагон, исследователя и преподавателя с более чем 30-летним опытом в области фитнес-питания, становится решающим.
В недавнем интервью Арагон объяснил, что ключевым фактором является не количество дней, которые человек посещает спортзал, а "общее количество еженедельных подходов", которые он выполняет. Хотя их можно выполнить за одну тренировку, эксперт пояснил, что гораздо эффективнее распределить их как минимум на два дня.
Его видение, проверенное в ходе работы с такими элитными спортсменами, как Стив Остин, Дерек Фишер и Пит Сампрас, фокусируется на оптимизации еженедельного объема, а не на доведении каждого подхода до отказа, что позволяет добиваться устойчивого прогресса без чрезмерного утомления.
Подход Алана Арагона сочетает в себе питание и фитнес с четкой стратегией: сжигать жир, не жертвуя мышечной массой. Для достижения этой цели он предлагает четыре основных принципа:
Такой сбалансированный подход позволяет сделать процесс эффективным, безопасным и поддерживать его в течение длительного времени, не жертвуя достигнутым прогрессом.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?