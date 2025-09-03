Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгоценный скачок: серебро взмывает в цене, золото не отстаёт
Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
Влажность, грибок и грызуны: как защитить урожай в погребе от трёх главных угроз
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение

4 кита стройности от Алана Арагона: откройте дверь к идеальной фигуре

2:47
Спорт

Когда кто-то начинает план по снижению веса, он может чувствовать себя подавленным от такого количества тренировочных программ, советов по питанию и упражнений. Вопрос о том, сколько дней тренироваться, какой программе следовать или сколько белка потреблять, возникает очень часто.

Тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки в спортзале

В этой ситуации мнение такого эксперта, как Алан Арагон, исследователя и преподавателя с более чем 30-летним опытом в области фитнес-питания, становится решающим.

В недавнем интервью Арагон объяснил, что ключевым фактором является не количество дней, которые человек посещает спортзал, а "общее количество еженедельных подходов", которые он выполняет. Хотя их можно выполнить за одну тренировку, эксперт пояснил, что гораздо эффективнее распределить их как минимум на два дня.

Его видение, проверенное в ходе работы с такими элитными спортсменами, как Стив Остин, Дерек Фишер и Пит Сампрас, фокусируется на оптимизации еженедельного объема, а не на доведении каждого подхода до отказа, что позволяет добиваться устойчивого прогресса без чрезмерного утомления.

Подход Алана Арагона сочетает в себе питание и фитнес с четкой стратегией: сжигать жир, не жертвуя мышечной массой. Для достижения этой цели он предлагает четыре основных принципа:

  1. Агрессивный дефицит калорий: по словам эксперта, приоритетом является потребление на 20-40% меньше калорий, чем требуется ежедневно. Именно эта разница между количеством потребляемых и расходуемых калорий определяет успех программы по снижению веса.
  2. Высокое потребление белка: распространённая ошибка — недооценка потребления белка. Арагон рекомендует от 1,6 до 2,2 грамма на килограмм веса тела в день для поддержания хорошей композиции тела и стимулирования роста мышц.
  3. Силовые тренировки: ключ к сохранению мышечной массы и снижению жировой прослойки. Эксперт подчёркивает важность постоянства и общего недельного объёма, а не ежедневной частоты тренировок или тренировок на пределе возможностей в каждом подходе.
  4. Стабильный темп: Чтобы избежать потери мышечной массы или "эффекта отскока", рекомендуется снижать вес тела на 0,5-1% в неделю. Резкое снижение массы тела может негативно сказаться на приверженности и долгосрочных результатах.

Такой сбалансированный подход позволяет сделать процесс эффективным, безопасным и поддерживать его в течение длительного времени, не жертвуя достигнутым прогрессом.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.