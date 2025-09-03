Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Знаете ли вы, что трицепсы составляют около 70% мышц плеча? Их укрепление — ключ к борьбе с обвисанием кожи, которое часто образуется на предплечьях.

бицепс
Фото: commons.wikimedia.org by n-o-n-a-m-e, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
бицепс

В этом контексте существует упражнение, которое укрепляет и тонизирует мышцы лучше, чем силовые тренировки: отжимания на стуле для трицепсов.

Потеря упругости в руках может привести к нежелательному обвисанию кожи. Чтобы предотвратить или уменьшить это явление, включите в свою программу простые упражнения, которые могут быть даже эффективнее силовых тренировок.

Одним из наиболее рекомендуемых упражнений является отжимание на стуле для трицепсов, одобренное Американским советом по физическим упражнениям (ACE) как эффективная техника для укрепления
этой области.

Это упражнение идеально подходит для новичков, поскольку оно целенаправленно прорабатывает трицепсы, не перегружая плечи и корпус, что делает его безопасным и простым в выполнении. Всё, что вам понадобится, — это устойчивый стул и правильная осанка.

Техника выполнения:

  1. Сядьте на край стула, положите руки на сиденье пальцами вперёд, спина прямая.
  2. Сгибайте руки в локтях и медленно опускайтесь, пока туловище не окажется на одном уровне с сиденьем.
  3. Отталкиваясь руками, вернитесь в исходное положение, держа локти направленными назад и не разводя их в стороны.
  4. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя нагрузку в соответствии со своим уровнем подготовки.

При регулярной практике это упражнение помогает тонизировать, сделать более очерченными и повысить упругость задней поверхности рук.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
