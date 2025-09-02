Альпинист, видевший смерть в лицо, исчез в горах Красной Поляны: что случилось

На хребте Аибга в Краснодарском крае третий день продолжаются поиски 58-летнего Сергея Мельникова - опытного альпиниста и гида, который в прошлом покорял опаснейшие вершины мира, включая гималайскую Аннапурну.

Инцидент произошел 29 августа, когда Мельников с двумя туристами отправился по Черничной тропе. Группа планировала вернуться в тот же день, но была вынуждена заночевать в горах без необходимого снаряжения. На следующий день спутники гида самостоятельно спустились в Красную Поляну и сообщили, что их проводник устал и не смог продолжить путь.

В настоящее время Мельников проводит уже третьи сутки в горной местности без запасов воды и еды. По предварительной информации, он мог сбиться с маршрута в темное время суток, сообщает "Царьград".

К поискам подключились сотрудники МЧС и кинологи. Опыт альпиниста, неоднократно совершавшего сложнейшие восхождения, дает надежду на благополучный исход, однако отсутствие необходимого снаряжения и сложные погодные условия вызывают серьезные опасения за его жизнь.

Местные спасатели отмечают, что данный случай лишний раз доказывает: даже самые опытные альпинисты не застрахованы от непредвиденных ситуаций в горах, особенно при недостаточной подготовке к возможным изменениям погоды и условий маршрута.

Уточнения

Хребет А́ибга (абх Аибӷа, адыг. Ӏаебга: адыг. Ӏае — злой, адыг. Бга — хребет) — горный массив к востоку от Красной Поляны, недалеко от границы с Абхазией, частично на территории Сочинского национального парка.



Аннапу́рна (непальск. अन्नपूर्णा) — горный массив в Гималаях.

