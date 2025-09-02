Конный спорт России: вернёмся ли на олимпийский пьедестал? Раскрыт секрет подготовки

Мастер спорта по выездке Вита Козлова раскрыла проверенную стратегию подготовки спортсменов для побед на Олимпийских играх. Согласно методике, отработанной ведущими конноспортивными державами, для гарантированного успеха требуется два полноценных олимпийских цикла (8 лет).
Исторический пример успеха — победа Сергея Филатова в 1960 году, достигнутая по аналогичной системе. Современные последователи формулы — Испания, Франция и Великобритания — подтвердили ее эффективность своими олимпийскими медалями, рассказывает Газета.Ru.
Россия предпринимала попытку возрождения системы в 2000-х годах под руководством чемпионки Елены Петушковой. Несмотря на организацию Кубка Президента и получение права на чемпионат Европы-2005 в Москве, проект не был реализован из-за технических причин.
Как отмечает Козлова, при должном внимании к развитию отрасли российские всадники могут вновь составить конкуренцию мировым лидерам и побороться за олимпийские медали.
Уточнения
Конный спорт — обобщающее понятие, под которым понимаются различные способы езды, виды соревнований, спортивных игр и упражнений с использованием верховой езды и участием лошадей.
Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?