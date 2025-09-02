Конный спорт России: вернёмся ли на олимпийский пьедестал? Раскрыт секрет подготовки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Спорт

Мастер спорта по выездке Вита Козлова раскрыла проверенную стратегию подготовки спортсменов для побед на Олимпийских играх. Согласно методике, отработанной ведущими конноспортивными державами, для гарантированного успеха требуется два полноценных олимпийских цикла (8 лет).

Конно-спортивные соревнования
Фото: commons.wikimedia.org by Miztreated, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конно-спортивные соревнования

Первый четырехлетний цикл включает:

  1. Назначение главного тренера сборной.
  2. Формирование двух составов лошадей (8 голов).
  3. Организацию международного турнира категории 5* в России.
  4. Подготовку судей международной категории.
  5. Квалификацию в командный зачет Олимпиады.

Второй цикл посвящен:

  1. Завоеванию индивидуальных наград на престижных соревнованиях.
  2. Отбору за два года до Игр основного состава (4 пары) и резерва.
  3. Шлифовке мастерства и конкурентной практике.

Исторический пример успеха — победа Сергея Филатова в 1960 году, достигнутая по аналогичной системе. Современные последователи формулы — Испания, Франция и Великобритания — подтвердили ее эффективность своими олимпийскими медалями, рассказывает Газета.Ru.

Россия предпринимала попытку возрождения системы в 2000-х годах под руководством чемпионки Елены Петушковой. Несмотря на организацию Кубка Президента и получение права на чемпионат Европы-2005 в Москве, проект не был реализован из-за технических причин.

Перспективы российского конного спорта

  • Растет количество конноспортивных комплексов.
  • Увеличивается интерес молодых спортсменов.
  • Сохраняется потенциал для возвращения на международный подиум.
  • Требуется системное решение отраслевых проблем.

Как отмечает Козлова, при должном внимании к развитию отрасли российские всадники могут вновь составить конкуренцию мировым лидерам и побороться за олимпийские медали.

Уточнения

Конный спорт — обобщающее понятие, под которым понимаются различные способы езды, виды соревнований, спортивных игр и упражнений с использованием верховой езды и участием лошадей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
