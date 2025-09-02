Международные турниры превращаются в арену скандалов — и Украина тут в тупике

Украина не сможет бесконечно бойкотировать международные турниры, даже если в них участвуют российские спортсмены. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировала олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя угрозу бойкота со стороны сборной Украины из-за допуска российской спортсменки Ангелины Мельниковой.

Фото: Own work by TwoWings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гимнастка Ангелина Мельникова

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила Forbes, что сборная Украины может бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) в Париже из-за участия там российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.

Журова напомнила, что ситуация с отстранением Мельниковой уже возникала раньше, и тогда сборная России не поехала на соревнования. Позднее Международная федерация гимнастики изменила критерии допуска и признала, что ограничения были чрезмерными.

По ее словам, в дальнейшем федерация допустила спортсменку, осознавая возможные сложности, включая протесты со стороны Украины.

"Теперь Украина бойкотирует. Но это же тоже бесконечно не может продолжаться. Я думаю, что Международная Федерация уже заняла позицию, раз они уже ее допустили, они осознают, что с ней могут быть сложности и что Украина попытается эту ситуацию использовать. И все равно ее допустили. Значит, у них были аргументы", — подчеркнула Журова.

Она выразила уверенность, что угрозы бойкота со стороны Киева не изменят позиции международных структур.

Парламентарий добавила, что, несмотря на заявления о бойкоте, украинские спортсмены в итоге будут вынуждены выступать на международных соревнованиях.