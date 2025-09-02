Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Превращаем стройку из кошмара в инвестицию: 10 шагов для тех, кто не хочет разориться
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым

Прямая спина не спасает: как идеальная осанка может обернуться болью и усталостью

3:24
Спорт

Сильные мышцы и хорошее психологическое состояние помогают держать осанку уверенно и свободно. Но важно помнить: идеального положения тела не существует. Даже люди с "правильной" осанкой могут испытывать дискомфорт, а те, кто сутулится, часто чувствуют себя вполне нормально. Для здоровья спины гораздо важнее регулярная активность и смена позы в течение дня, чем постоянный контроль за положением плеч и спины.

прямая осанка
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
прямая осанка

Почему осанка не всегда связана с болями в спине

Распространено мнение, что именно неправильная осанка становится причиной болей. Поэтому многие стараются держать спину ровно, не сутулиться, будто это гарантирует защиту от дискомфорта. Однако научные данные говорят обратное. В нескольких исследованиях учёные не обнаружили чёткой связи между формой осанки и болевыми ощущениями. Более того, офисные работники, которые постоянно сидели "идеально ровно", чаще жаловались на боль, чем те, кто позволял себе менять позу. Причина кроется в том, что неподвижность вреднее, чем сама поза.

Осанка — это естественное положение тела при сидении, стоянии или ходьбе. Оно должно быть удобным и не требовать постоянного контроля. Долгое пребывание в статичной позиции напрягает мышцы и ухудшает кровообращение, что и вызывает дискомфорт.

Как осанка влияет на самочувствие

Хотя сама по себе форма осанки не вызывает боли, она может отражаться на эмоциональном состоянии и даже на самооценке. Прямая спина ассоциируется с уверенностью, энергичностью и внутренней собранностью. В то же время тревога и депрессия нередко сопровождаются сутулостью, опущенными плечами и взглядом вниз, что дополнительно усиливает негативное восприятие себя.

Как поддерживать здоровье спины

Для хорошего самочувствия полезнее всего больше двигаться и регулярно менять положение тела. Если работа связана с долгим сидением, стоит вставать каждый час, пройтись или сделать несколько простых движений для разминки. Регулярная физическая активность два-три раза в неделю помогает укрепить мышцы спины, ягодиц, живота и ног, что благотворно сказывается на осанке. Это могут быть силовые тренировки, йога, пилатес или любые другие виды активности, которые приносят удовольствие.

Не стоит забывать и о психическом здоровье. Эмоциональная устойчивость, умение снижать уровень стресса и забота о качестве сна напрямую связаны с ощущением комфорта в теле. Поддерживать баланс помогают общение с близкими, дыхательные практики, медитация, а также психологические методы вроде когнитивно-поведенческой терапии.

Осанка — не эталон

Осанка — не строгий эталон, к которому нужно стремиться, а динамическое состояние тела. Для здоровья спины важнее регулярное движение, тренировки и забота о ментальном благополучии. Меняйте положение каждый час, укрепляйте мышцы и не забывайте про эмоциональный баланс — и тогда спина будет чувствовать себя лучше, независимо от того, насколько ровно вы сидите или стоите.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.