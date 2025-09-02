Одно правило способно снизить риск падений и переломов у пожилых — но его часто игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Спорт

Физическая активность в пожилом возрасте — это не спорт ради рекордов, а способ сохранить здоровье и качество жизни. Даже если раньше человек не тренировался, лёгкие занятия помогут укрепить мышцы, поддержать вес и улучшить общее самочувствие. Уже 10-15 минут в день достаточно, чтобы почувствовать изменения.

танцы для пенсионеров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
танцы для пенсионеров

Польза активности после 60 лет

С возрастом мышцы становятся слабее, кости теряют плотность, снижается координация и выносливость. Регулярные занятия замедляют эти процессы и позволяют дольше оставаться независимыми. Физическая активность улучшает сон, нормализует настроение, повышает уровень энергии и помогает контролировать хронические заболевания, включая гипертонию и диабет второго типа. Кроме того, тренировки снижают риск падений и переломов, что особенно важно для пожилых людей.

Какие занятия подходят

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям старше 65 лет уделять аэробным нагрузкам от 150 до 300 минут в неделю. Это могут быть прогулки, плавание, танцы, катание на лыжах или тренировки на кардиотренажёрах. Дополнять их стоит силовыми упражнениями хотя бы дважды в неделю — для этого подойдут простые приседания, упражнения с резинкой или с собственным весом. Три раза в неделю полезно уделять внимание балансу и равновесию, чтобы снизить риск падений.

Почему игнорируют силовые тренировки

Многие пожилые люди не знают, что именно силовые нагрузки помогают сохранить мышцы и костную ткань. В исследованиях отмечается, что большинство слышали только про кардио, а упражнения с отягощениями часто считают ненужными. К тому же тренажёрный зал многим кажется слишком "молодёжным" и неуютным. Те же, кто получает рекомендации от врачей, охотнее пробуют силовые тренировки, особенно если это происходит в группе — так проще и интереснее.

Начать никогда не поздно

Физическая активность в среднем возрасте помогает сохранить мышечную массу в старости, но начать заниматься полезно в любом возрасте. Главное — не перегружать организм и постепенно увеличивать нагрузку. Даже простые прогулки и лёгкая гимнастика дают результат, а со временем можно добавить силовые упражнения и растяжку.

Способ замедлить старение

Занятия спортом после 60 лет — это способ замедлить старение организма и укрепить здоровье. Подходящие упражнения можно подобрать для любого уровня подготовки, а начинать никогда не поздно. Главное — регулярность и комфорт.

Уточнения

Перело́м ко́сти — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
