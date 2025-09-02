Каждый сантиметр важен: как обувь в становой тяге влияет на амплитуду и ваш результат

Становая тяга — одно из базовых упражнений, где важна техника и устойчивость. Спортсмены часто выполняют её босиком, утверждая, что это помогает лучше контролировать движение. Но действительно ли отсутствие обуви даёт преимущества, и стоит ли повторять этот подход новичкам?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тяга босиком

Занятия в разной обуви и босиком

В кроссовках

Мягкие беговые кроссовки плохо подходят для тяги. Подошва прогибается, стопа двигается, а нагрузка распределяется неправильно. Это увеличивает риск смещения корпуса и травм. Если выбирать кроссовки, лучше остановиться на модели с жёсткой и плоской подошвой и прочной фиксацией стопы.

В штангетках

Эта обувь изначально создана для работы с тяжёлыми весами. Широкая подошва улучшает устойчивость, а фиксирующие элементы надёжно удерживают стопу. Лёгкий подъём пятки позволяет уменьшить амплитуду движения и упростить технику. Поэтому профессионалы часто используют штангетки для достижения максимального результата.

Босиком

Отсутствие обуви снижает высоту подъёма и уменьшает амплитуду движения. Чем ближе стопа к полу, тем меньше путь проходит штанга. Это может сэкономить силы и дать ощущение большей устойчивости. Такой вариант подходит как опытным спортсменам, так и любителям, если они чувствуют себя комфортно.

Что показывают исследования

Научных работ по этому вопросу немного. В одном исследовании сравнивали становую тягу классическим стилем и сумо в обуви и босиком. Оказалось, что обувь увеличивает механическую работу и вертикальное смещение штанги, но не даёт заметного прироста производительности.

Другое исследование показало: значимой разницы в мощности и силе между упражнениями в обуви и босиком нет. Однако у спортсменов без обуви скорость развития силы была немного выше, вероятно, из-за уменьшенной амплитуды.

Итог

Для профессионалов каждая деталь может повлиять на результат, поэтому они тянут либо в штангетках, либо босиком, чтобы сократить путь движения штанги и повысить устойчивость. Для большинства любителей разница минимальна. Главное — комфорт и безопасность. Подойдёт устойчивый вариант: плоские кроссовки, специализированная обувь или босиком, если это позволяет покрытие спортзала.