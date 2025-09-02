Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономить на колонке — расходовать в сервисе: счёт за дешёвый бензин приходит позже
Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления
Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур
Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов
На этом закончим: Марина Федункив объяснила, почему скрывает сына от публики
Недосып крадёт жизнь по кусочкам: как превратить спальню в источник сил и бодрости
Голова ворона из золота указывает на тайный культ — что скрывал англосаксонский ритуал
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт

Каждый сантиметр важен: как обувь в становой тяге влияет на амплитуду и ваш результат

2:34
Спорт

Становая тяга — одно из базовых упражнений, где важна техника и устойчивость. Спортсмены часто выполняют её босиком, утверждая, что это помогает лучше контролировать движение. Но действительно ли отсутствие обуви даёт преимущества, и стоит ли повторять этот подход новичкам?

Тяга босиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тяга босиком

Занятия в разной обуви и босиком

В кроссовках

Мягкие беговые кроссовки плохо подходят для тяги. Подошва прогибается, стопа двигается, а нагрузка распределяется неправильно. Это увеличивает риск смещения корпуса и травм. Если выбирать кроссовки, лучше остановиться на модели с жёсткой и плоской подошвой и прочной фиксацией стопы.

В штангетках

Эта обувь изначально создана для работы с тяжёлыми весами. Широкая подошва улучшает устойчивость, а фиксирующие элементы надёжно удерживают стопу. Лёгкий подъём пятки позволяет уменьшить амплитуду движения и упростить технику. Поэтому профессионалы часто используют штангетки для достижения максимального результата.

Босиком

Отсутствие обуви снижает высоту подъёма и уменьшает амплитуду движения. Чем ближе стопа к полу, тем меньше путь проходит штанга. Это может сэкономить силы и дать ощущение большей устойчивости. Такой вариант подходит как опытным спортсменам, так и любителям, если они чувствуют себя комфортно.

Что показывают исследования

Научных работ по этому вопросу немного. В одном исследовании сравнивали становую тягу классическим стилем и сумо в обуви и босиком. Оказалось, что обувь увеличивает механическую работу и вертикальное смещение штанги, но не даёт заметного прироста производительности.

Другое исследование показало: значимой разницы в мощности и силе между упражнениями в обуви и босиком нет. Однако у спортсменов без обуви скорость развития силы была немного выше, вероятно, из-за уменьшенной амплитуды.

Итог

Для профессионалов каждая деталь может повлиять на результат, поэтому они тянут либо в штангетках, либо босиком, чтобы сократить путь движения штанги и повысить устойчивость. Для большинства любителей разница минимальна. Главное — комфорт и безопасность. Подойдёт устойчивый вариант: плоские кроссовки, специализированная обувь или босиком, если это позволяет покрытие спортзала.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт
Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре
Три державы за руки: сигнал, который услышали далеко за пределами Азии
Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат
Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо
Через заднюю дверь: Hyundai готовит почву для возвращения в Россию
Миф о вреде позднего ужина разрушен: что можно есть перед сном
На колоннах московского метро спрятаны отпечатки существ, живших сотни миллионов лет назад
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.